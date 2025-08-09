¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Ûºå¿À¤¬±äÄ¹¤ÇÇÔ¤ì¡Ö£Í31¡×¤Î¤Þ¤Þ¡¡µð¿ÍÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç¾¡Î¨5³ä¡¡¹Åç¤ÏÃæÆü¤Ë¾¡Íø¤Ç4°ÌÉâ¾å
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï8Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ìºå¿À¤Ï¡¢6°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£4²ó¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Î30¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅê¼êÀï¤È¤Ê¤ê1-0¤Î¤Þ¤Þ9²ó¤ØÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£¾»ÊÅê¼ê¤Ï9²ó¡¢1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ò¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¥¹¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹¤ËÆþ¤ë¤È12²ó¡¢5ÈÖ¼ê¤ÎÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¤¬2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È·ÑÅê¤·¤¿¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¤¬2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¼ºÅÀ¡£ ¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ºÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ìµð¿Í¤Ï3°ÌDeNA¤È·ãÆÍ¡£Á°²óÇÔ¤ì¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÇÀþ¤¬4²ó¤Þ¤Ç¤Ë6ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â18°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î12ÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤Ï»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢9¾¡ÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Î¨5³ä¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5°Ì¹Åç¤Ï4°ÌÃæÆü¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ªÈ×¤Þ¤Ç2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¤¬¡£9²óÎ¢¤Ë¿¹±ºÂçÊåÅê¼ê¤¬1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤éºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Ë11¹æ2¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ìÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â±äÄ¹11²ó¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼3ÎÝ¤òºî¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎË½Åê¤Ç1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¾¡Íø¡£¹Åç¤¬4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦8·î8Æü¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡µð¿Í 12-2 DeNA
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úµð¿Í¡Û»³粼°Ë¿¥(9¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚDeNA¡Û¥¸¥ã¥¯¥½¥ó(9¾¡5ÇÔ)
¢¡¥ä¥¯¥ë¥È3-1ºå¿À
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÌðºêÂóÌé (2¾¡)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Úºå¿À¡ÛÅòÀõµþ¸Ê (3¾¡3ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÀ±ÃÎÌï(1¾¡2ÇÔ5S)
ËÜÎÝÂÇ¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ30¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÃæ粼æÆÂÀ¡Û(3¾¡1ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥Þ¥ë¥Æ¡Û(1¾¡4ÇÔ2S)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¹Åç¡Û·ªÎÓÎÉÍù¡Ê1¾¡1ÇÔ10S¡Ë
ËÜÎÝÂÇ¡ÚÃæÆü¡ÛºÙÀîÀ®Ìé11¹æ