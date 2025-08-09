【カイロ＝田尾茂樹】イスラエル政府は８日未明、パレスチナ自治区ガザ全域の占領に向けた新たな作戦を治安閣議で承認した。

まずは北部ガザ市の制圧に乗り出す。イスラム主義組織ハマス打倒を目指し、作戦は段階的に拡大していくものとみられる。戦闘のさらなる長期化は避けられず、一層の犠牲者増加や人道危機拡大が懸念される。

首相府は発表で「ハマスを打倒するというベンヤミン・ネタニヤフ首相の提案」が承認され、「軍がガザ市制圧準備を進める」とした。また、戦闘終結のため、〈１〉ハマスの武装解除〈２〉すべての人質の帰還〈３〉ガザの非武装化〈４〉イスラエルによるガザの治安管理〈５〉ハマスやパレスチナ自治政府ではない代替の民政の構築――の５原則も決定したという。

公共放送カンなどによると、ガザ市の住民を退避させたうえで包囲・制圧する。さらにハマスが支配するすべての地域の制圧を段階的に進める方針だ。

軍は、ハマスが拘束する人質の生存者約２０人が危険にさらされるなどとしてガザ全域の占領方針に反対し代替案を示した。だが、首相府によると、ハマス打倒や人質奪還を達成できないとして退けられたという。

ネタニヤフ氏は治安閣議に先立つ米テレビのインタビューで、ガザ占領後の統治を「アラブ諸国の軍に移譲する」と述べつつ、全域の占領方針を明言した。ただ、８日の首相府の発表には言及がなかった。反対する軍の懸念が反映された可能性があるとみられている。

一方で、民放チャンネル１２によるとネタニヤフ氏は治安閣議で、ハマスがイスラエルの停戦条件に応じれば、新たな作戦を停止する可能性も示唆したという。ハマスは８日の声明で、イスラエル政府の作戦承認について、「新たな戦争犯罪を犯し、大きな代償を払うことになる。ネタニヤフ（首相）の野望は惨めに失敗する」と主張した。