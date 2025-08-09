原宿で注目♡オルタナティブステレオのポップアップが開催中

韓国コスメ好き必見♡「オルタナティブステレオ」の期間限定ポップアップが、ラフォーレ原宿のaiicosmeにて開催中です。ヴィンテージ感とLo-Fi HIP-HOPカルチャーを融合させたユニークな世界観と、感性くすぐるパッケージが話題のブランドがついに上陸。SNSでバズったリップ＆チークやグロスなど人気アイテムが勢揃いで、全商品テスターあり＆ノベルティも豪華！見た目も実力も妥協しないコスメをお探しの方、ぜひチェックして♪

レトロかわいい！注目の韓国コスメが集結

「オルタナティブステレオ」は、日常に溶け込む遊び心と美しさを提案する韓国発のコスメブランド。2025年7月24日～8月中旬まで、ラフォーレ原宿のaiicosmeでポップアップを開催中です。

パッケージの可愛さはもちろん、チークやリップに使える2WAYアイテムや、透明感あふれるグロスなど、メイクの幅を広げてくれるアイテムがラインナップ。

しかも、全種類テスターが用意されているから、実際に質感やカラーを試せるのが嬉しいポイント♪

大人可愛いを叶える♡ミチネイルの大理石デザインが話題！

全アイテム網羅！注目コスメをチェック

今回のポップアップでは、以下の人気商品が勢揃い！

リップ＆チークブラッシングペンダント

価格：2,145円

リップ＆チーク兼用の2WAY仕様。8色展開（うち2色は日本限定色）で、ピンクスピネルやムーンパールなど個性的な名前と繊細な色合いが魅力です。

リップポーションアクアグロー

価格：2,310円

“妙薬瓶”風パッケージにときめく♡保湿しながら軽やかなテクスチャーで仕上がりも◎。緑茶種子油・ビタミンEなどを配合し、唇にやさしい処方。全8色（うち2色は日本限定）。

リップポーションスティーミングミルク

価格：1,980円

ミルクのような乳液タイプ＆バームタイプのリップ。なめらかにのびて、しっとり感が持続します。

リップポーションシュガーグレーズティント

価格：2,310円

グレーズのようなツヤと色もちの良さを両立。ガラス玉のような輝きを閉じ込めたカラフルな7色展開。

リップポーションパールグレーズグロス

価格：2,310円

夜空のような輝きとニュアンスを楽しめるパール入りグロス。メイクの仕上げに重ねても◎

数量限定♡購入特典も見逃せない！

ポップアップ期間中は、対象商品を1点以上購入すると、豪華ノベルティをプレゼント！

内容は「アクアグロー」または「シュガーグレーズシリーズ」の現品、クリームチークのミニサイズ（店頭未展開）、ミルクバームのミニサイズなどからいずれか1点がもらえます。

数に限りがあるため、気になる方はお早めに！

原宿で、自分らしいコスメと出会おう

型にはまらず、心地よく、美しく。そんな“自分らしさ”を引き出してくれる「オルタナティブステレオ」のアイテムは、あなたの毎日をきっと豊かにしてくれるはず。

aiicosmeラフォーレ原宿店でのポップアップは、8月中旬までの期間限定。韓国コスメの進化系に触れたい人、可愛いも個性も大切にしたい人へ。

この機会に、あなただけの新しいお気に入りを見つけてみてくださいね♪