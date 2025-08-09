「台風11号」が発生

気象庁は、きのう（８日）午前３時、マリアナ諸島において、熱帯低気圧が台風11号になったと発表しました。台風はきょう（９日）午前３時には小笠原近海にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで、中心から半径２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



あす（１０日）午前３時には日本の南

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



あさって（１１日）午前３時には日本の南

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル

予報円の中心から半径２３０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。



１２日午前３時には日本の南

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル

予報円の中心から半径３００キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。



１３日午前３時には沖縄の南

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



１４日午前３時には東シナ海

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル

が予想されます。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

沖縄地方は注意・警戒を

台風は、今後発達しながら西北西に進み、１２日ごろから沖縄地方に接近するおそれがあります。



［防災事項］

台風第１１号の進路等によっては、１２日から１３日頃にかけて、沖縄本島地方と先島諸島では大しけとなるおそれがあります。今後の情報に注意してください。

台風11号＝ポードル カタカナの意味は？

台風11号には「ポードル」というカタカナ表記の名前が付いています。



この名前は、日本を含む14か国などの政府間組織「台風委員会」が付けたものです。

アジア各国・地域の人々の防災意識を高めることなどを目的に、アジアの人々になじみのある呼び名をつけることになっています。



台風11号の「ポードル」は北朝鮮が名付けたもの、「やなぎ」を意味しているということです。



「ポードル」（北朝鮮）のあとに続く台風には、レンレン（香港）、カジキ（日本）、ノンファ（池の名前）と名前が付く予定となっています。