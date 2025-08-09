オランダきっての強豪アヤックスに移籍した板倉。(C)Getty Images

写真拡大

　オランダの超名門アヤックスは現地８月８日、ボルシアMGから日本代表DF板倉滉を獲得したと発表した。

　契約期間は2029年６月までの４年＋１年の延長オプション付きで、背番号は「４」に決まった。

　ライバルであるPSVやフェイエノールトなどとの争奪戦を制しての補強に、現地のファンも歓喜。クラブの公式SNSには次のような声が次々と寄せられた。
 
「よくやった！」
「オランダ最大のクラブであると示した」
「凄まじい契約だ」
「よく来てくれたな」
「こんなに嬉しい補強は数年ぶりだ！」
「来てくれてありがとう」
「この瞬間を待っていた。ついに彼を獲得した」
「俺たちをチャンピオンにしてくれ」

　クラブ史上初となる日本人選手の加入に、期待が高まっている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

