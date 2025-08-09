「凄まじい契約だ」「よく来てくれたな」28歳日本代表DFの加入に蘭名門のファンが興奮！宿敵との争奪戦に勝利「こんなに嬉しい補強は数年ぶりだ」
オランダの超名門アヤックスは現地８月８日、ボルシアMGから日本代表DF板倉滉を獲得したと発表した。
契約期間は2029年６月までの４年＋１年の延長オプション付きで、背番号は「４」に決まった。
ライバルであるPSVやフェイエノールトなどとの争奪戦を制しての補強に、現地のファンも歓喜。クラブの公式SNSには次のような声が次々と寄せられた。
「よくやった！」
「オランダ最大のクラブであると示した」
「凄まじい契約だ」
「よく来てくれたな」
「こんなに嬉しい補強は数年ぶりだ！」
「来てくれてありがとう」
「この瞬間を待っていた。ついに彼を獲得した」
「俺たちをチャンピオンにしてくれ」
クラブ史上初となる日本人選手の加入に、期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
