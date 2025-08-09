

両院議員総会で続投を表明する石破首相。次に総選挙となった場合、「まともな政党」が使うべき「わかりやすいキャッチコピー」は何だろうか（写真：ブルームバーグ）

前回の「日本株を売る『絶好のタイミング』がやってきた」（7月26日配信）をひとことで要約すると、「参政党躍進の理由は、『革命ごっこ』というエンターテインメントを提供したこと」であった。

さらに、二言（ふたこと）で要約するなら、それは2001年の小泉政権に始まった一連の流れであり、小泉政権が自民党をぶっ壊して流動化させたミーハー的な元自民党票が、その後の民主主義バブルを作り、21世紀の政治と選挙は20世紀のそれとは別物となったのである。

この浮動票は群衆票となり、選挙エンターテインメントを求め、20世紀の日本の選挙における「判官びいき票」（選挙前の終盤情勢で不利なほうに投票してバランスをとる）から、21世紀の勝ち馬に乗る「モーメンタム票」（自分が選挙と政治を動かしたという快楽に乗る）となった。

選挙に勝つには「優れたキャッチコピー」がすべてに

この群衆票を引き付けるには、政策でも誠実さでも、もちろんクリーンな政治でもなく、キャッチコピーが優れていることがすべてとなり、過去「自民党をぶっ壊す」「郵政解散」「政権交代（民主党）」「デフレ脱却」ときて、「103万円の壁」「手取りを増やす」「日本人ファースト」という選挙キャッチコピーの歴史を作った。

さて、今回は、それならば「次のキャッチコピーを作ってやろう」ということである。そして、それは、「物価を下げる」である。あるいは、「物価を下げて、賃金を上げる」である。ちょっとまともすぎる、直接的すぎるが、コピーライターの才能が足りないのだから仕方がない。それは誰かに、うまく変換してもらおう。

しかし、これこそ、日本国民全員が求めていることである。これ以上まっとうな政策はない。なぜ、石破政権の人気がないのか。なぜ、与党過半数割れなのに、立憲民主党は伸びないのか。「それは古いから」というのは、結論的には正しいが、政治的手法が古いのではなく、キャッチコピーが古いだけなのである。

自民党の公約、政策、立憲民主党の公約とも、まともすぎてわかりにくいのである。選挙はエンタメだから、まともである必要はないのである。細部がちゃんとしている必要はないのである。

「給付付き税額控除」といわれても、なんのことだかわからない。そういう説明をしだせば、いい政策でも、細かいところに問題点や難しいところはあるし、損をしたり困ったりする人も出てくる。そういう議論をしたくもないし聞きたくもないのである。そんな理屈をこねるより、「減税！」なのである。

そして「減税！」と叫ばれたときに、「財源がなくて難しい」「現実的でない」という反論は、かえって「減税！」と叫んだ側の支持を加速する。なぜなら、人々が求めているのは、ストレス発散であり、現実的な政策ではないのである。

「群衆票」が政治に求めているもの

政治にはまともなこと、実質的なこと、実際の政策による世の中の改善など、何も期待していないのである。つまり、政治の価値はゼロ、いやマイナスであり、政治なんかないほうがましなのである。だから、「自民党政治をぶっ壊す」というスローガンは盛り上がったし、減税で政府が破綻するのは、何もしないで鬱屈とした社会が続くよりましだ、というノリなのである。

既存の政権、政党が支持を得られないのは、「何もしない」からである。四の五の言って何もしない、これが最悪である。石破茂首相はそれで支持が得られないのである。しかし「石破をやめさせろ！」と古い政治が吠え、動き出せば、古い派閥政治、権力闘争と戦う一人ぼっちの石破首相は、「抵抗する」という素晴らしい行動をしており、支持されるのである。

つまり、群衆票が求めているのは、「なんでもいいから、なんかやれ！」ということなのだ。アメリカのドナルド・トランプ大統領がやっていることは滅茶苦茶で、しかも支持者にはマイナスのことばかりなのだが、それでいいのだ。「今まで誰も俺たちのために何もやってくれなかった。理屈やきれいごとばかり言いやがって、トランプは、とにかく動きまくってくれる、戦いまくってくれる」、だから「トランプ万歳！」なのである。

参政党なら、神谷宗幣代表が群衆の前で「日本人ファースト！」「1、2、参政党！」と叫べばそれでいいのである。参議院予算委員会で、質問に立ち、石破首相と議論したが、理屈をこねる神谷代表は凡庸だし、支持者にとっては、まったく見たくない姿なのである。

したがって、参政党の次にブームをつかもうとするならば、それはどんなにまともな政党や政権であったとしても、まともに反論や議論しても仕方がない。実現性のあるよく練られた政策を提示すると「小難しい」「言い訳ばかり」と、かえって相手にされなくなるだけである。

2つの制約条件を克服してキャッチコピーを作る必要性

だから、キャッチコピーにはキャッチコピーで対抗するしかない。ただし、対抗する「こちら側」（後述）には、不利な条件が2つある。1つ目は、日本経済、日本社会にとって本当にいい政策である必要性だ。かつ実現可能性も必要だ。実際に政策を実行するのだから、言い放しというわけにはいかない。向こうはウケ狙いだから、良い政策、実現性というこの2つの制約条件がないから、はるかに自由にキャッチコピーを作れる。

実は、これは、日本から政策ブレーンが消えつつあることと関係している。かつては、官僚が政策ブレーンだった。彼らは、実現性においては完璧だ。しかし、夢も面白味もないから、現在の21世紀には、「官僚的な13.9兆円規模の補正予算」、というのはまったく有権者を引き付けないのである。

石破政権が行ってから1年も経っていないが、誰もそんな補正予算のことなど覚えていない。その次に、学者やいわゆる有識者で、ブレーンといわれる人々が跋扈した。アメリカの経済学者ポール・クルーグマンの『経済政策を売り歩く人々』という1990年代の著書は有名だが、21世紀の日本では、政策のフリをしたキャッチコピーを2010年代には、首相などに売りつけ、首相を安心させるだけの政策が主流になった。ブレーンの側にも常識も良心もなくなり、ウケる政策ならなんでもよかった。

しかし、2020年代になって、さらに状況は悪化した。つまり、まともな政策を提言する側にとって不利な条件の2つ目の登場である。それは、国民全体に支持される必要がない、好かれる必要がない、という最初から過半数をとることを念頭に置かず、「一部にだけウケればいい」という政党が主流になってきたことである。

これは有利だ。ウケ狙いの政策は、単純でわかりやすく、その結果極端になることが多い。極論をすれば、刺激も強くなり、政策、選挙としてのエンタメ性も上がる。その結果、ウケる確率が上がる。ただ、全員にはウケない。誰かには嫌われるし、非難もされる。だから「みんなに受け入れられよう」「過半数を取ろう」と思うと、極論はできなくなり、ウケることは言えなくなる。つまらない当たり前のことになってしまう。よって、多数派を狙う政党は勢いを失う。

この結果、2020年代には多党化が進み、古い政党、政策の整合性、細部あるいは実現性にこだわる、人気があろうがなかろうが、一応まともな政策を打ち出そうとする政党は、まともであるがゆえに没落していったのである。

この結果、まともな官僚も、まともな政策有識者も、ブレーンの座を追われ、というかブレーンというものが必要でなくなり、さらにまともな政治家ですら必要なくなってしまったのである。

まともな政党が打ち出すべきコピーは「物価を下げる」

しかし、今回は最後の力を振り絞って、日本社会にとって望ましい政策を、多数派をとって、実際に政権を運営しようとするまともな政党に提言することが目的だ（この陣営が「こちら側」だ。こちら側＝社会を作る側、修繕する側）。「あちら側」（＝社会を壊す側）に対抗するには、キャッチコピーという形に政策を落とし込まなくてはいけないのだ。

それが、「物価を下げる」である。

まず、これは国民全員が望んでいる。また、物価が下がり、生活が楽になれば、それはもちろん社会にとっていいことだ。しかも、ここで下げる「物価」の中心は、生活必需品である。食料、電気などの公共料金、ガソリンである。格差の点でも、低所得者ほど、恩恵が大きいから、非常に望ましい。

結論から言えば、石破政権は、参議院選挙でこれを徹底的に打ち出さなかったから負けたのだ。せっかく小泉進次郎農水相が「コメ」の価格を無理やり下げたのだから、そのまま、コメだけでなく、すべての生活必需品の値段を下げる、電気もガスもガソリンも！と畳みかけなかったから負けたのだ。

小泉大臣もダメだった。なぜなら、格好をつけて、政策通ぶって、農業の成長戦略なども主張してしまったからだ。そうなると矛盾が目立つ。無理やりコメの値段を下げるのは、生産者の意欲をなくしてしまう。また細かいところでさまざまな批判、揚げ足取りが出てくる。何より議論が専門的になり、キャッチコピーの勢いは衰えてしまう。

もちろん、私も、ほかの政策のプロと同じ意見で、後先考えず備蓄米のすべてをぶちまけてコメをだぶつかせて、無理やりコメの価格を一時的に下げることは正しくないし、来期の反動がきついと思う。しかし、それはそれで、別に手当てをするほかはない。100％無責任なキャッチコピーに対抗するには、50％でもまともならよしとしなくてはいけない。コメの次の二の矢がなかったことが問題なのだ。

では、二の矢は何か。

円高である。円安を止める。これに尽きる。

日銀には介入しない。それは政策のプロとしての矜持もあるが、要は、議論が専門的になってしまうからだ。政府だけでできることをやる。

「円安を止める」ためにはどうすべきか？

まずは「デフレ脱却宣言」をする。「デフレの時代は終わった。もう日本は、あのようなデフレにはならない。今後もデフレ懸念はない」と宣言してしまうのだ。もちろん、これは、100％は正しくない。しかし、デフレという言葉は、経済が長期に大停滞し、陰鬱な社会をもたらしたもの、という風に一般的に使われているのだから、もうそのような社会はこないし、今後は絶対にしないのだ。だから、デフレ脱却宣言はおおむね正しいのだ。

そして、為替水準、「円」は、正しい水準にあることが正しい、と宣言する。現状は、長期の大規模金融緩和により、為替市場ではひずんだ状態が、後遺症として残ってしまっている。

円安のオーバーシュートが固定化されてしまおうとしている。大規模金融緩和が正しかったかどうかは置いておき、その役割は間違いなく終わったのだから、悪い副作用が残っているのであれば、その副作用は除く必要がある。日銀は、独立して金融政策を行っているのだから、後遺症を治すのに、政府が出て行っても、日銀の今後の金融政策には影響は与えない。

こういう理屈で（こういう理屈は、一般に議論する必要はない。専門家同士でテレビやSNS以外のところで議論すればよい）、政府が自国通貨を正しい水準にもっていく、健全な通貨と健全な為替水準は最大の国益、と宣言すればよい。

政府としては、もちろん具体的な為替水準には言及しないが、目安として、まずは1ドル＝120円程度だ。ドルも弱くなっているから、ユーロなど、ドル以外の通貨に対しても2割程度戻すことを目指す。これで、ガソリンも小麦も大豆も約2割安くなる。電気も安くなるが、さらに、電気は再生可能エネルギー発電促進賦課金（再エネ賦課金）を一時停止すればもっと安くなるだろう。太陽光発電は森林破壊の批判もあり、賛否両論になっているから一時的に棚上げして、再エネ賦課金も一時停止する。

こうすれば、ガソリンの暫定税率など廃止する必要はない。環境問題からいっても、化石燃料の消費を促進する必要はないし、原油価格も1バレル＝100ドルを超えていたときに比べれば4割程度安くなっているから、円安が終われば、ガソリンが高いということはなくなる。

さあ、問題は、「物価と賃金の好循環」は間違いであり、「物価が下がると賃金が上がる」ということを説明することである。

「物価と賃金の好循環」という間違いを捨てる

しかし、物価と賃金の好循環は、日本の一部の有識者が言っているだけで、世界ではほとんど聞かない。なぜなら、世界にはそんなものは存在しないからだ。本当は日本でも存在しない。理論上、存在しえないのである。存在しないものを追い求めているから永遠に実現しないのだ。だから、これを捨てる。

これはキャッチコピーのためではない。真実がそうなのだ。日銀は「現在の日本のインフレはコストプッシュによるものだ」という。だから、需要が強くてインフレになり、賃金も上げることができ、賃金が上がったので需要も旺盛となり、という好循環にはなっていないから、インフレ率が2％を大きく上回って3％超えが続いても、大幅な金融緩和を続けると説明する。

しかし、そうであるならば、永遠に物価と賃金の好循環というものは起きない。コストプッシュだから、企業の仕入れ価格は上がってしまう。それを売値に転嫁できたとしても、賃金は上げられない。

中小企業でコスト上昇を100％売値に転嫁できなければ、利益は減る。となれば、賃金を上げるどころか、下げることになる。あるいは利益を減らすかである。こうなると需要は旺盛になりようがない。

生活者にとっては、食料、電気、ガソリンと必需品のほとんどが大幅値上げとなっているから、実質可処分所得は大幅に減少。さらに需要は収縮する。これに対応して、労働者を慰めるために、賃金をインフレに対応して上げる。しかし、そうすると人件費が上がりインフレ率は高止まりする。コストプッシュによるインフレと賃金の悪循環である。しかし、これがインフレの標準的な姿であり、世界でも日本でも普通なのである。

実際に起こるべきことは、円安防止、反転により、輸入原材料のコスト上昇を抑える。その結果、コストプッシュのインフレは抑制される。すると企業の利益は増える。生活者の実質可処分所得も増える。生活は楽になり、需要は減らない。

となれば、企業は余裕をもって、賃金を上げる余力が生まれる。賃金を実際に上げるかどうかは、企業と働き手の力関係次第である。しかし、賃金を上げるためには、物価を下げる必要があるのである。そして、こうなれば、名目賃金は大幅上昇だが、物価上昇がそれを上回り、実質賃金の伸びは3年以上マイナスが続く、ということも起きない。物価が下がれば、名目賃金よりも実質賃金は高くなり、名目でプラスだから、必ず実質賃金上昇となる。

なぜ、こんな単純なことが、多くの有識者、エコノミストにわからないのか。それは21世紀の経済は、20世紀の経済とはまったく異なっていることに気づいていないからである。

21世紀の経済成長には生産効率向上とコスト削減が重要

20世紀はケインズ経済学に象徴されるように、需要不足の経済であった。その中で、需要をどうやって生み出し、失業を減らすか、ということであった。21世紀は、供給不足の経済である。どのようにして、効率よく必需品を生産し、生活コストを引き下げ、余裕をもってそのほかの経済生活を送るか、に変わっているのである。

すでに個別では気づいている。オイルショックはその始まりだったが、オイル以外もすべて不足するようになったのが21世紀である。「BRICs」、とりわけ中国によって、すべてのものが品不足になった。だから、21世紀に入ってすぐに、食料・資源が高騰、資源国、農産品輸出国が強くなったのである。

また、世界で少子化が進み、世界中で人手不足になっている。よって、コロナ禍に陥るまで気づかなかったほうがどうかしているが、エッセンシャルワーカーの不足、つまり、本来自分でやるべきことを、面倒だから、貴族が召使に押し付けていたように、一般大衆が、貴族気取りになり、必需サービスを単純労働という形で、貧しい人々、後進国の人々に押し付けてきたのだが、それをやってくれる人がいなくなった、やる人間が不足していることに気づいたのである。

いまさら自分ではできないし、頼む人もいない。だから、外食サービスは値上がりし、デリバリーもチップも値上がりしたのである。これからは、経済成長のためには、生産効率を上げること、コストカットが重要なのである。人は常に不足するからカットされる心配はない。AIもプラスでしかない。

これらの経済構造の話は、小難しい専門家用の話で、キャッチコピーの背後に隠さないといけないから、次回以降に回すとしよう。要は、21世紀は、20世紀とはまったく別物であり、政治はエンタメ化し、経済は、効率化、コスト削減こそが富と成長（豊かさという成熟）をもたらすものに変わったのである。

ただし、政策ブレーンは21世紀には不必要になったので、この提言も日の目を見ることはないだろう（本編はここで終了です。この後は競馬好きの筆者が競馬論や週末のレースを予想するコーナーです。あらかじめご了承ください）。

競馬である。

日本の競馬場のレースコースは芝とダートに大別されるが、世界でもおおむね同じである（中東やアメリカの西海岸でオールウェザー的なもの〈全天候型のポリトラックのような感じ〉が試されたことがあるが、うまくいかなかった）。欧州では芝がほとんどであり、アメリカは芝もあるが、ダートが中心である。日本では、JRA（日本中央競馬会）は芝とダートで、NAR（地方競馬全国協会）は、今では岩手競馬を除きすべてダートである。

ただ、アメリカのダートは本当にダート、泥で、雨でダートの重となるとまさに泥んこ競馬となる（今年のケンタッキーダービーも、サンデーサイレンスがイージーゴアを下した1989年もそうだった）。だから、ダートの良馬場でも、日本のダートよりも早い時計が出る。一方、日本のダートは泥ではなく砂で、サンドと呼んだほうがいい。砂浜で走るのと同じで、足を取られるから、スピードよりもパワーが重視される。

この結果、日本では芝がエリート馬の舞台で、ダートは雑草馬の出番。NARのダートはJRAよりもさらに重いから、まさに雑草、たたき上げの馬というイメージがぴったりだ。一方、アメリカではエリートはダートで、ダートで力不足だと芝に転向する。2024年のケンタッキーダービー馬ミスティックダンは、ダート戦で行き詰まりを見せてきたため、今年8月9日のG1アーリントンミリオン（芝10ハロン）で初めて芝レースを走ることになった。

芝向き、ダート向きというのは、サーフェイス（地面）の違いだから、蹄の形で決まるのか？いや、蹄は、雨が降って芝が重馬場のときに重要な要素となるが、日本の芝に向く馬は、柔らかく体を使えて、超高速の脚元へのショックをうまく和らげることができる脚のつなぎの部分が柔らかい馬であり、固いがパワーがあればダートと、一般には言われている。

しかし、実はもう一つ大事なことがある。それは、気性あるいはレースぶりである。つまり、芝では、脚をためて走り、最後の直線で一気に加速して爆発させることが重要で、タメと瞬発力というメリハリをつけられる性格の馬が向く。一方、ダートは、一本調子でも、スピードとパワーを最初から持続させることができる、タフな馬が向いている。

この結果、アメリカの競馬は（アメリカ人の性格もあるのかもしれないが、芝は違うからやはり同国のダートの特徴だろう）、最初からガンガン飛ばして、すべての相手を振り切るような馬が強い。たとえ1800メートルの中距離でも、とてつもないスタミナが要求される。だからダートは短距離戦ばかりであっても、勝つ馬にはスピードだけではなく、スタミナが備わっている。一方、欧州の芝の競馬は、凱旋門賞を見ればわかるように、前半、いや最初の4分の3は、永遠に駆け引きとポジション取りだけをしており、リラックスして騎手のいうとおり細かく動ける馬が好ましい。

アメリカ競馬で勝ち上がった種牡馬のDNAを信頼せよ

この結果、私の個人的解釈では、アメリカ競馬で勝ち上がってきた馬、その馬は種牡馬になるわけだが、彼らのほうが欧州のチャンピオンで種馬になった男たちよりもDNAとして信用できることになる。

なぜなら、アメリカのレースではすべてのレースですべての馬が全力を出し切る。欧州のレースでは、ほとんどの馬が力を出し切れずに終わる。だから、レース結果が能力検定レースとして精度の低いデータになるのである。だから、アメリカから輸入された種牡馬のほうが日本でも（世界でも）成功するのだと思っている。ダートか芝かは関係ない。実際、サンデーサイレンスはダートしか走ったがないが、ディープインパクトをはじめ、日本のエリート馬のほとんどは、彼の血を引いている。

さて、10日に新潟競馬場で行われるダート1800メートル戦のレパードステークス（G3）は、芝から来たエリート馬ヴィンセンシオが1番人気の模様。

一方、中京競馬場で行われる芝1200メートルのスプリント戦、CBC賞（G3）では、ダートから芝転向2戦目のインビンシブルパパは3番人気か4番人気のもよう。私は、前述の論理から、ヴィンセンシオは過剰人気で切り、インビンシブルパパは狙い目と考える。よって、CBC賞に絞り、単勝。

（※ 次回の筆者はかんべえ（双日総研チーフエコノミスト・吉崎達彦）さんで、掲載は8月16日（土）の予定です。当記事は「会社四季報オンライン」にも掲載しています）

（小幡 績 ： 慶応義塾大学大学院教授）