石破茂首相（68）本人によるオフレコの肉声からは、続投と退陣の間で揺れ動く、本音が読み取れる。一方、“保守復権”を掲げて自民党総裁選出馬に意欲を示す高市早苗前経済安保相（64）もポスト石破の最右翼と目されながら、党内では苦境に立っているという。

＊＊＊

前編では、石破首相がオフレコで明かした現在の心境について報じた。

「高市氏の推薦人に名前を連ねていた20名中16名が、裏金問題の震源地である旧安倍派の所属議員です。昨年の総選挙と今年の参院選を経て、うち8名が議席を失っています」（政治部デスク）

目下、高市氏が支援を期待できるのは議席を死守できた旧安倍派の一部にとどまる。さる7月23日、東京・赤坂の中華料理店に萩生田光一元政調会長（61）、松野博一前官房長官（62）、西村康稔元経済産業相（62）、世耕弘成前党参院幹事長（62）が参集。「安倍派5人衆」とも呼ばれた元派閥幹部のうちの4人は「首相交代で一致」したと報じられたのだが、

「少なくとも、彼ら“旧安倍派4人衆”とその周辺は高市氏の支援に回るはず。とはいえ、旧安倍派はすでに瓦解しており、前回もかなりの数の中堅・若手が小泉進次郎農水相（44）や小林鷹之元経済安保相（50）の陣営に加わっています。高市氏の支持は広がりに欠ける、というのが現状です」（同）

“ステルス作戦”

加えてこんな問題もある。

石破首相

「旧安倍派の萩生田氏らは、裏金問題で憂き目を見た意趣返しとばかりに“石破おろし”を主導しています。その彼らが高市氏を担いで復権を狙う姿に、党内の一部では嫌気が広がっています。とりわけ、裏金問題で離党勧告を受けて離党中の世耕氏がテレビに喜々として出演し、復党に意欲を示していることに反発する向きは少なくない」（前出のデスク）

結果、高市陣営はこんな対策を講じ始めているとか。

「これ以上、党内に無用な反発を広げないために、派手には動かず、議員会館や議員宿舎で内々に集まるという“ステルス作戦”を取っているようです」（同）

「思想が過激で……」

一方、高市氏本人は涙ぐましい努力をかねてひそかに続けていた。

当選1期目の自民党代議士の一人が明かす。

「高市さんは私たち新人の誕生日には靴下を贈ってくれます。彼女の選挙区（奈良2区）は靴下の産地で有名みたいで。自分の場合は、誕生日に高市さんの秘書さんが議員会館の部屋を訪ねてこられて、“お誕生日おめでとうございます。うちの高市からです”と、ビジネス用の靴下をお贈りくださいました」

石破首相は初当選組との懇談会に際して10万円の商品券を配布し、それが高額だと問題視された。これに比べると、高市氏の心配りの品は実に慎ましいが、その効果はというと、

「実際に総裁選になったら、自分は若手の間で人気の高い小林鷹之さんの推薦人になりたいと思います」（同）

にべもないのである。

「高市さんは先輩方の間では人気がないようですね。思想が過激で、彼女が総理総裁になったら対中・対韓政策で支障を来してしまう、と。まともな国家運営ができないと心配されています」（同）

「麻生さんへのお礼が足りなかった」

前出のデスクが言う。

「そもそも、高市氏は党内に独自の基盤がなく、議員票では弱い。彼女が昨年の総裁選で決選投票に残れたのは、1回目から麻生太郎最高顧問（84）が高市氏を支持するように派内に号令をかけたからです」

麻生氏が“麻生おろし”の首謀者の一人、石破首相を毛嫌いしているのは周知の事実である。

「昨年、麻生氏は“石破首相誕生”の可能性が見えて、消去法で高市氏の支援を打ち出したに過ぎません。一方、高市氏は麻生氏に縋（すが）る以外に道がないのを弁（わきま）えている。だからこそ彼女は先月23日の時点で麻生氏と国会内で面会し、支持を取り付けようとしたのです。ただし、麻生氏は今のところ総裁選で誰を支持するのか、派閥の会合でも明らかにはしていません」（同）

麻生派の議員が麻生氏の胸の内を代弁する。

「麻生さんは前回の総裁選では、高市さんに相当、力を貸しました。もちろん、彼女も総裁選の後、麻生さんにお礼はしています。が、足りなかった。もっと、頻繁に麻生さんの所に顔を出す必要がありました。すっかり、評価から外れてしまった印象です」

「高市氏ではない候補を念頭に置いての発言」

政治ジャーナリストの青山和弘氏が言う。

「麻生さんは周囲に“高市では党内で多数派を取りづらい”という懸念を漏らしています。また、“次の総裁は野党と連立を組める人間でなければ”とも語っていますが、高市氏ではない候補を念頭に置いての発言でしょう」

先のデスクが補足する。

「高市氏は首相に就任した場合、安倍晋三元首相でも一度しか実現できなかった靖国神社への公式参拝を公言しているほか、憲法9条を改正して自衛隊を国防軍と明記することに意欲を示してきました。一方、選択的夫婦別姓には慎重です。こうした彼女の政治的姿勢は、連合を支持基盤に持つ立憲民主党や国民民主党とは相容れません」

「彼女と組める主要野党は見当たらない」

片や、日本維新の会は“憲法9条改正・自衛隊明記を目指す”点では、高市氏の政治信条と近いが、

「高市氏は維新に太いパイプを持っていません。結局、彼女と組める主要野党は見当たらないというのが実情です」（前出のデスク）

そしてこう結論付ける。

「2020年の総裁選で菅義偉副総裁（76）が総理総裁に選出されたケースと同じく、党員投票は行わず議員票と都道府県連代表の票で選ぶ“簡易型総裁選”になった場合、高市氏は強みである党員票を生かせず、万に一つも勝ち目はない。かつ、今回は麻生氏の支援も期待できないので、議員票に加えて党員票で選ぶフルスペックになっても決選に残れるかは微妙です」（同）

野党に目くばせする小林氏

ほかの総裁選候補の有資格者たちの動きはどうか。

「高市氏と党内の保守票を二分する小林氏は8月2日、ネット番組に出演した際、“穏健な保守、開かれた保守、寛容な保守という立場”と述べて、高市氏と自身の違いを強調し、連立相手の野党に目配せしています。とはいえ、高市氏と一本化しない限り、総裁選で勝てる可能性は低いとみています」（前出のデスク）

一方、参院選後、茂木敏充幹事長（69）は麻生氏と会談を重ねて党内情勢に関して頻繁に意見交換を行っている。

「茂木氏が麻生氏から支援を取り付けたいのは明白です。茂木氏周辺は、麻生派を糾合して“簡易型総裁選”での勝負に望みを懸けています」（同）

旧岸田派の林芳正官房長官（64）も出馬に意欲を見せているが、

「同じ旧岸田派の木原誠二選挙対策委員長（55）は前回から小泉氏の支持に回っているなど、旧岸田派はバラバラです」（同）

「小泉氏自身に宰相の器があるかどうかは別として……」

ならば、小泉氏はどうか。

「前回、小泉氏は菅氏と森山氏を後ろ盾に支持を広げました。その菅氏、森山氏は共に維新とパイプが太い。先日も森山氏が維新の遠藤敬前国対委員長と会談しています。維新側も有権者からノーを突き付けられた石破首相ではなく、小泉新総裁ならば連立交渉ができる。小泉氏自身に宰相の器があるかどうかは別として……」（前出のデスク）

今後の山場は参院選総括がまとまり、森山幹事長が進退を明らかにする8月の最終週である。

両院議員総会開催の署名集めを中心的に行った笹川博義衆議院議員（58）が語る。

「総理は参院選で自公過半数が必達目標と仰っていました。議員の多くは8月の政治日程（8月6日・9日広島・長崎平和式典、15日全国戦没者追悼式、20日〜22日アフリカ開発会議）を理解していますが、総理ご自身が出処進退をしっかりお示しになることが大切だと思います。場合によっては、何度でも両院議員総会の開催を求めることになりかねません」

「なぜ100％負ける戦争を始めたのか」

だが、当の石破首相は戦後80年の節目に「公式談話」に代わる「見解」を発出することに執念を燃やしている。旧安倍派らの反発に配慮して、8月15日の終戦記念日での見解表明こそ見送られたが、降伏文書調印日である9月2日に公表する可能性は残されているという。

石破首相本人は周囲に、

「歴史認識を変えるとか、そんなことはしません。昭和天皇のご決断がなければ日本国は終わっていたわけで、昭和天皇の戦争責任とかそういう話じゃない。そうじゃなくて、なぜ100％負ける戦争を始めたのか。（この点は）永田町で話し合われたことは一度もない。私はそれが最大の問題だと思っています」

と、語っている。しかし、その前に不毛な“石破おろし”に自ら終止符を打つべきだと思うのだが。

