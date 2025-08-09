¡ÈÈïÇú¤·¤Æ2¤«·î¤Ç²ê¿á¤¯¡ÉÄ¹ºêÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ÎÅö»þ¤È¸½ºß¡¡±Ç²è½Ð±é¼Ô¤¬»³²¦¿À¼Ò¤òË¬Ìä¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û
¸¶ÇúÅê²¼¸å¤ÎÄ¹ºê¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡ØÄ¹ºê¡½Á®¸÷¤Î±Æ¤Ç¡½¡Ù¤Ç¡¢´Ç¸î³ØÀ¸¤ò±é¤¸¤¿µÆÃÓÆüºÚ»Ò¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¡¢¾®Ìî²ÖÍü¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¡¢Àî¾²ÌÀÆü¹á¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬Ä¹ºê¸©¤Ë¤¢¤ë»³²¦¿À¼Ò¤òË¬Ìä¡£Ç©µ¹¡Ê¤Í¤®¡Ë¤ÎçÕËÜµ®Ç·¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Î°ÆÆâ¤Ç¡¢Ä¹ºêÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø°ìËÜÃìÄ»µï¡Ù¤ä¡ØÈïÇú¥¯¥¹¥Î¥¡Ù¤ÎÎò»Ë¤ò3¿Í¤¬³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡ØÄ¹ºê¡½Á®¸÷¤Î±Æ¤Ç¡½¡Ù¡Ê¸½ºß¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ï¡¢1945Ç¯¤Î¸¶ÇúÅê²¼¸å¤ÎÄ¹ºê¤¬ÉñÂæ¡£¼ÂºÝ¤ËÈïÇú¼Ôµß¸î¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿´Ç¸î³ØÀ¸¤Î¼êµ¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢´Ç¸î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÅÄÃæ¥¹¥ß¡ÊµÆÃÓ¤µ¤ó¡Ë¡¢ÂçÌî¥¢¥Ä»Ò¡Ê¾®Ìî¤µ¤ó¡Ë¡¢´ä±Ê¥ß¥µ¥ò¡ÊÀî¾²¤µ¤ó¡Ë¤Î3¿Í¤Î»ëÅÀ¤ÇÀïÁè¤ÎÈá·à¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£Çú¿´ÃÏ¤«¤é800¥á¡¼¥È¥ë¡¡°ìËÜ¤ÎÃì¤ÇÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÄ»µï
3¿Í¤¬¤Þ¤ºË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìËÜ¤ÎÃì¤ÇÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÄ»µï¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¤Ï¡¢°ì¤ÎÄ»µï¤«¤é»Í¤ÎÄ»µï¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤Ë¤è¤ê°ì¤ÎÄ»µï¤ÈÆó¤ÎÄ»µï¤ò»Ä¤·Á´¤ÆÅÝ²õ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç©µ¹¤ÎçÕËÜ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¶Çú¡Ê¤ÎÇú¿´ÃÏ¡Ë¤«¤é800¥á¡¼¥È¥ë¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢ÊÒÊý¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ»µï¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ìÂÓ¤ÏÁ´Éô¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ½¤Á¶¤»¤º¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç»Ä¤½¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢çÕËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ï½¤Éü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¸¶Çú¤ËÂÑ¤¨¤¿Ä»µï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÊý¡¹¤¬¡È°ìËÜ¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¯Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÍ¦µ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢çÕËÜ¤µ¤ó¤ÏÇú¿´ÃÏ¤ÎÊý¸þ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÇú¿´ÃÏ¤¬¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´óÂ£¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤ªÌ¾Á°¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢¤ÎÊý¤Ï¤ªÌ¾Á°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸¶Çú¤Î°ÒÎÏ¤¬À¸¡¹¤·¤¯»Ä¤ëÃì¤Î¾õÂÖ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÈïÇú¤·¤ÆÌó2¤«·î¤Ç²ê¿á¤¤¤¿¡×¡¡Ä¹ºê¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥¹¥Î¥
¼¡¤Ë3¿Í¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³²¦¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë2ËÜ¤Î¥¯¥¹¥Î¥¡£¼ùÎðÌó500¡Á600Ç¯¡¢´´²ó¤ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì8¥á¡¼¥È¥ë¤È6¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÄ¹ºê»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥¹¥Î¥¤Îµð¼ù¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Çú¤Ç¼ç´´¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤ò¼º¤¤¡¢°ì»þ¤Ï¸Ï¤ìÌÚÆ±Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìó2¤«·î¸å¤Ë¡¢´ñÀ×Åª¤ËºÆ¤Ó¿·²ê¤¬²ê¿á¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¸¶ÇúÈïºÒ¤Îµ®½Å¤Ê°ä¹½¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ºê»Ô»ØÄêÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬¡ÈÍ¦µ¤¡É¤Ë
çÕËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¶Çú¤¬Íî¤Á¤¿¤éËÜÅö¤Ï70Ç¯¤¯¤é¤¤ÁðÌÚ¤¬À¸¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î¥¯¥¹¥Î¥¤ÏÈïÇú¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«2¤«·î¤Ç²ê¿á¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌÚ¤Ï¸¶Çú¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Èá»´¤Ê¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Éü¶½¤·¤Æ¤¤¤¯Ä®¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«¤Æ¤¤¿¥¯¥¹¥Î¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÎÃæ¤ËÎÏ¶¯¤µ¤¬¡×¡¡Ä¹ºê¡¦»³²¦¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È
»³²¦¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯Å·µ¤¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÚÏ³¤ìÆü¤¬¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤Ç¡£ÌÚÏ³¤ìÆü¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯µ¤ÎÏ¡¢³èÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®Ìî¤µ¤ó¤â¡Ö¤¹¤´¤¯ËÄÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¶¦¤Ë²¹¤«¤µ¤ò¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹ºê¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹ºê¤ÎÊý¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤ÊÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¥¯¥¹¥Î¥¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡£¤¹¤´¤¯²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àî¾²¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¥¯¥¹¥Î¥¡Ë½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âç¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¶¯¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»³²¦¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£