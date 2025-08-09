

今回は、中央区・佃地区を歩く（筆者撮影）

あっちにもタワマン、こっちにもタワマン。気付けば日本の街はタワマンだらけになった。

それもそのはず。タワマンは2024年末時点で全国に1561棟もあるという。その土地の生活、景観、価値を大きく変えてしまうタワマンだが、足元には地元の人たちの生活圏がいまも広がっている。縦に伸びるタワマンではなく、横に広がる街に注目し、「タワマンだけじゃない街」の姿をリポートする。

この連載で、過去に勝どき（「タワマン増殖で『西日すら当たらない』街の"現実"」）、月島（「タワマンの下に経営難の下駄屋『見えた経済格差』」）のタワマン事情を紹介した。今回は、そのすぐ先にある「佃島」のタワマン群を歩いた。最寄り駅でいうと月島駅。地元の祭を通して、タワマンに対する旧住民たちの本音を垣間見た。

タワマンの横に佃煮屋がある街

今ではすっかりタワマンの街として知られる東京都中央区佃地区だが、その谷間を歩いていると、「よくぞここまで残ってくれた」と声をあげたくなるくらい、古い町並みと文化に出会う。

佃地区の面積は約31ヘクタールだから東京ディズニーランド（約51ヘクタール）よりも小さい。そこに新旧の風景がギュッと詰まっている。

詳細は後述するが、佃は古くからの埋立地だ。そのなかに近代的な町並みと、古くからの住宅街が混在する。しかしそれらが渾然一体となっている、というのではない。区画ごと再開発から逃れた地区がぽっかりとある。そんな印象だ。



東京都中央区佃地区（国土地理院 電子国土Webより筆者作成）



佃1丁目の南側半分の再開発されていない地域 （国土地理院 電子国土Webより筆者作成）

最もわかりやすいのが、中央区佃1丁目の南側半分だ。陸地の南端は東京都道473号線で切り取られたようになっている。北と東は入堀で区切られており、佃小橋と住吉小橋がかかっている。

西側は隅田川だ。最寄りの東京メトロ月島駅から地上に出て、タワマンの谷間を抜け、佃小橋を渡ると風景が一変する。

江戸時代に創業した佃煮の専門店や、八角箸で知られる漆器店、古くからやっている酒屋などが並ぶ。堀になった水辺には、小ぶりな漁船が係留されている。



佃の再開発されていない地域（筆者撮影）



堀には漁船が係留されている（筆者撮影）

来年は3年に一度の「佃祭の大祭」

来年（2026年）、佃島は祭一色となる。3年に一度の住吉神社祭（通称：佃祭）の大祭が行われるのだ。今年の8月6日と7日には陰祭（かげまつり）が行われた。この地を歩いた日は、陰祭の1週間ほど前だった。

堀端の広場にテントが張ってあり、祭を取り仕切る”世話人”の面々が作業後のミーティングと称する飲み会の最中だった。

ちょっと強面（こわもて）のにいさん方だが、勇気を出して声をかけてみた。

「おお、なんだ、取材かい、まぁ、ビールでも飲んでいけよ。なにぃ下戸だって？ ウソ言ってんじゃねぇぞ」なんて脅かされたけど、すぐに破顔一笑して「んじゃ、麦茶を飲みなさい。暑いからね、水分補給は大切です」と、事務所の冷蔵庫からペットボトルの麦茶を出してくれた。

恐縮しながら、タワマンの取材で来ていることを伝えると、「なんだと、祭の取材じゃねぇのか」と一喝されたが、またすぐに笑顔になって「なんでも聞きなさい」と、世話人の田村祥二さんが答えてくれた。

「大祭は3年に一度なのですが、それ以外の年は陰祭をやるんですよ。今日はその準備で集まっているんです。もともと佃は漁師の街だから、大漁の年に大祭をやっていたんです。毎年のように大漁が続くこともあれば、そうじゃないこともある。大祭が行われるのは不定期だったわけです。

でもそれは第2次大戦前の話。戦争が終わった翌々年、昭和22年（1947年）に大祭は3年に一度と決められた。他の年は規模を抑えた陰祭が行われるんです」（田村さん）



世話人の田村祥二さん（筆者撮影）



世話人の千葉修二さん（左）と田中修さん（筆者撮影）



世話人の中澤晴生さん（漁師）。「海では魚、陸ではかわい子ちゃんを釣る」と豪語（筆者撮影）

祭に参加するタワマン住民は少数

本連載第1回の「タワマンの聖地『武蔵小杉』激変への旧住民の本音」では、タワマン住民と地域の祭についての話が出た。詳細はそれを読んでいただきたいのだが、佃での事情はどうなのだろう。

「佃祭は地域の祭だけど、誰に来てもらってもいいんですよ。ウェルカムです。ただし、例えば大祭で神輿を担いだり、祭のスタッフとして立ち回ってもらうためには、”佃住吉講”に入ってもらう必要があります」（田村さん）

佃祭は地域の氏神である住吉神社の祭だ。祭を取り仕切る氏子組織を”佃住吉講”という。世話人の長老格である千葉修二さんは次のように語る。

「佃島は一部（上町）、二部（下町）、三部（東町）の3つに分かれているんですよ。狭い地域にこの3つがひしめくようにあって、これらが互いに競い合って祭を盛り上げる。それが伝統なんです。現在住吉講に入っている人の数は280人くらいだろうね」（千葉さん）

そのなかにタワマンの住民もいるのだろうか。

「そうねぇ、あんまりいないね。たぶん、15人くらいかな。あ、でもこの人はタワマンの住民だよ。ちょうどいい、タワマン事情を教えてあげなよ」千葉さんはそう言って、向かいに座る横島高之さんを指さした。



月島のタワマンに暮らす横島高之さん（筆者撮影）

当の横島さんは、江戸川区から2001年に佃に移り住み、今は隣の月島地区のタワマンに暮らしている。「私は講に入って日が浅いから、まだまだ新人です」本人はそう言うが、講に加入したのは2008年とのこと。今年で18年目だ。長い住吉講の歴史からすると、これでも新人なのだろう。

「タワマンに住んでいる人と、古くから地元に住んでいる人とでは、この地域の歴史に対する考え方がやっぱり違うのだと思います。佃祭の大祭は、それはもう、準備が大変なんですよ。祭の2カ月前から毎週日曜日は祭関連の仕事で埋まっちゃいます。そうしたスケジュールを取れる人でないと講に参加できないんですよね」（横島さん）

旧住民と新住民の間にある壁

大祭の名物として、「大幟（おおのぼり）」がある。これを掲げる柱や、支える抱木（だき）は、空気に触れて腐らないように、3年の間、堀の底に埋められている。

大祭は8月に行われるのだが、その1カ月ほど前の干潮時に住吉講の講員が中心となって掘り出す。江戸時代から続く神事だ。



2023年の抱木の掘り出し作業（写真提供：田村祥二さん）



タワマンを背景にはためく佃祭のシンボル「大幟旗」（写真提供：田村祥二さん・2023年撮影）

「ほかにも作業はたくさんあります。そうしたいろいろなことに参加していただけるのなら、我々はとにかくウェルカムなんです。だけど、講員は年々減少しているのが実情です」（横島さん）

そうした説明をする横島さんの顔を見て、長老格の田中修さんが目を細める。粋な口ひげと、ねじり鉢巻の陽気なおじさんだ。

「おまえたちの世代が、そうやって祭のことを語れるようになったってことに、俺は感動しているよ。彼が言うように講員は減っているけど、まだまだ大丈夫だなぁって、思えてきた」（田中さん）

同じく長老格の中澤晴生さんも口をそろえる。

「本当にそう思うよ。でもさ。やっぱりここにタワマンができ始めたころに、少しずつ街の様子が変わってきたのは仕方ないことだね。新しい住民は祭があることすら知らないって人もいるらしいから」（中澤さん）

決して閉鎖的なワケではない

前出の田村さんはこう言う。

「こうやって話すと、閉鎖的な地域だって思われてしまうかもしれないけど、そんなことはないんですよ。タワマンだろうが、それ以外のマンションだろうが、私たちは大歓迎です。

でも、時代が変わってきたというのはやっぱりある。それでも我々はこの地域の文化を守っていきたいと考えています」（田村さん）



堀端のテント。皆さんとてもいい人でした（筆者撮影）

タワマン住民のなかにも地域に根を下ろす人はいるものの、長い歴史が育んだ地縁には、まだ越えがたい壁があるようにも見えた。では、そもそもこの地域にタワマンが建ち始めたのは、いつ、どのような経緯だったのか。その背景を少し振り返ってみたい。

佃地区は徳川家康が漁師たちに与えた土地

タワマンが林立する佃地区。再開発の歴史は都内でも屈指の長さだ。東京駅から直線距離で約2キロメートル、銀座や日本橋などのビジネス街が近い。そんな地の利が行政からも開発業者からも魅力に映ったのだろう。

また、古くからこの地区のランドマーク的な存在だった⽯川島播磨重⼯業東京⼯場の跡地という広大な土地もあった。



超高層住宅地「大川端リバーシティ21」の一角（筆者撮影）

1986年に超高層住宅地「大川端リバーシティ21」の巨大プロジェクトがスタートした。そこから2010年まで、約20年をかけてプロジェクトは完成した。これは、ウォーターフロント（都市部の水辺に面し、一般的に再開発によって商業施設やオフィス、住宅などが集まるエリアへと変化したエリア）の先駆けと言われている。その後も大小の開発が進み、今では佃地区に10本以上のタワマンが建っている。

この連載では、隣り合う月島も過去に扱った。月島で出会った「相田書店」の相田俊郎さんが「佃島のリバーシティ21が整備されはじめたのは僕が20代のころだからタワマンには慣れっこなんですよ」と語っていたことを思い出す。



佃地区の隣、月島の「相田書店」店主の相田俊郎さん（筆者撮影）

東京都中央区の佃地区は、江戸時代に埋め立て造成された「佃島」が原形となっている。埋め立てを始めたのはこの地に住む漁師たちだったという。彼らは1644年（正保元年）に幕府から拝領した鉄砲洲（現在の湊・明石町）沖の干潟約181メートル四方を埋め立てた。この漁師たちと佃の縁は江戸時代より以前にさかのぼる。

「佃（つくだ）」と聞いて、まず思い浮かべるのはやはり「佃煮」であろう。当地には佃煮を専門に扱う老舗がまだいくつか残っている。そのひとつ、創業1837年（天保八年）の「株式会社 天安本店（東京都中央区佃1-3-14）」の案内書きには、以下のような説明が記されている。



1582年（天正十年6月2日）、明智光秀が本能寺の織田信長を襲った。その動きを察知した徳川家康はすぐに、三河への脱出を開始、大阪、兵庫の海辺へと急いだ。

途中、神崎川にさしかかったとき、船がなくて困っていた一行のために素早く漁船を集めて助けたのが摂津国佃村（現在の大阪市西淀川地区佃町）の漁師たちであった。

家康の故郷にちなんで、佃島と名付けられた

家康はこの恩を一生忘れなかった。1603年（慶長八年）に、家康が江戸幕府を開いたとき、佃村の漁師33名を江戸に呼び、石川島に近い島を居住地として与え、故郷の佃村にちなんでここを「佃島」と名付けた。



創業天保八年の老舗「天安本店」（筆者撮影）

そこから400年以上の時が流れたが、土地と暮らしの記憶は今も息づいている。その上に重なるようにして、現代の暮らしもまた形を変えながら続いている。縦に伸びる新しい街と、横に広がる地縁。佃地域はその交点にあるように思えた。

