仕事用ソフト「切れてもしばらくは使える」→更新をケチるブラック企業の上司が放った衝撃の一言と、その末路【作者に聞く】
自身の妊娠をきっかけに育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほいさん(@syake8989)。今回は、Twitterで投稿されているエッセイ漫画『【ブラック企業の日常】ありえないソフトの更新時期の対策方法』を紹介するとともに、本作に登場するソフトの有効期限や、その後の会社の対応についても本人にインタビューを実施。その前編をお届けする。
入社して1年ほど経った頃、しゃけなかほいさんの会社のPCに「サブスクの有効期限があと1カ月で切れる」というアラートが突然表示された。このソフトがないと仕事が一切できないため、アラートについて上司に報告すると、「申請しとくわ」という一言で済まされてしまう。
アラートが消えないため、何度も上司に申請を促していたしゃけなかほいさん。申請したくないのか嫌がらせなのかは不明だが、度重なる催促にも対応してくれない上司に対し、ついに堪忍袋の緒が切れた。「あの、何度も言ってますが、今日でソフト切れるので、仕事できないんですけど！」と訴えると、上司は「切れてもしばらくは使えるから大丈夫」と半笑いで答えた。怒りを通り越して呆れるしゃけなかほいさん。しかし、この後上司の想定外の展開が待ち受けていたのだった――。
今回の出来事について、しゃけなかほいさんは「普通の会社なら、アラートが表示される前や、表示されたらすぐに更新、または企業で一括契約すると思うのですが、私の会社ではいつまでも対応してもらえませんでした」と、当時の状況を振り返った。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
