2025年の夏休み、東急電鉄が親子で楽しめる特別企画として、「おもちゃがいっぱい! のるるんとめぐろう! 東急線電車スタンプラリー2025 with TOKYOおもちゃショー」を開催しています。期間は2025年8月31日(日)まで。

本スタンプラリーは国内最大級の玩具展示市「東京おもちゃショー」とコラボしており、「おもちゃ箱を探す旅」をテーマとしています。「東急線を遊びつくせ！コース」、「夢のフェスティバルを満喫！コース」、「未知のボーナススタンプに挑戦！コース」の3コースが用意されており、いずれも少し異なる体験が用意されています。

◆東急線を遊びつくせ！コース

東急線の駅を巡るメインコース。スタンプ設置駅（全18駅）を5つのグループに分けて展開しており、各グループのスタンプ（3〜4駅分）を集めると、その場で「オリジナル電車カード」がもらえます。

全5枚の電車カードをコンプリートされた方には、カードを収納できる「記念台紙」と、豪華賞品が当たる「スペシャルチャンス賞」への応募はがきを進呈。スペシャルチャンス賞では「1日駅長・区長体験イベント」など様々な賞品を用意しています。

◆夢のフェスティバルを満喫！コース

「東京おもちゃショー」とのコラボレーションをより深く楽しめるコース。「東急線を遊びつくせ！コース」の5つに分けたグループの中に1駅のみ設定された「おもちゃ箱設置駅」の「おもちゃ箱スタンプ」を押すもので、記念撮影用のフォトスポットも設置します。

5つ全てのスタンプを押した方は、8月30日(土)と31日(日)に開催される「東京おもちゃショー」の会場内に設けられた特設受付で、イベント限定スタンプを押すことができます。

◆未知のボーナススタンプに挑戦！コース

「電車とバスの博物館」や、東急バス目黒営業所などの東急線沿線にある施設や店舗の計8か所でボーナススタンプを押すと、その場で各施設の「オリジナルボーナスカード」をプレゼント。

詳細は「東急線電車スタンプラリー2025 with TOKYOおもちゃショー 特設サイト」に掲載。