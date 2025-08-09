アンディ・ミリガンやドリス・ウィッシュマンの映画を網羅的に収録した豪華Blu-rayボックス・セットのような信じがたい商品がクリックひとつで入手できる現在、野蛮と狂騒のVHS黄金時代の記憶はますます遠ざかりつつある。「狂騒」というのは決して誇張ではない。筆者は1989年から90年にかけてレンタルビデオ店でアルバイトしていたが、毎月届く「新作リリース」情報の冊子は電話帳ほどの厚さがあった。本当にとてつもない量のビデオが流通していたのである。

『キムズビデオ』©Carnivalesque Films 2023

にもかかわらず、マニアは慢性的な飢餓状態にあった。

見たことも聞いたこともない、珍奇でレアな映画がもっと観たい！ というマニアの欲望は留まるところを知らず、彼らは「品揃えのいい店」を求めて駆けずり回った。マニアの世界の話とはいえ、それは世界的な現象だった。

マニアの聖地「キムズビデオ」

ニューヨークの「キムズビデオ」はそんなマニアの聖地のひとつである（西海岸には「モンド・ビデオ・ア・ゴー・ゴー」という別の聖地があった）。「キムズビデオ」はその名のとおり、韓国系移民のキム・ヨンマンが87年に開業したレンタルビデオ店で、膨大なコレクションはもとより、極めて希少なタイトルを網羅していたことでその名を世界に轟かせた。まさに「見たことも聞いたこともない、珍奇でレアな映画」の宝庫だったのである。「キムズビデオ」のレンタル会員数はうなぎのぼりで、最盛期にはマンハッタンを中心に5つの店舗を構えるまでになった。

本作は、そのような「キムズビデオ」の興隆を描いたドキュメンタリー……ではない。タイトルの「キムズビデオ」はダブルミーニングで、レンタルビデオ店の名前を指すと同時に、「キムさんの集めたビデオ（コレクション）」という意味を含んでいる。

膨大なビデオ・コレクションはどこへ？

2008年に「キムズビデオ」最後の店舗が閉店すると、5万5000本もの膨大なビデオ・コレクションはイタリアの島に搬送された。閉店にあたって、コレクションの収蔵・管理、ならびにレンタル会員が引き続きそのコレクションにアクセスできること、などを条件に引受先を募ったところ、シチリア島サレーミの自治体が手を挙げたのだ。街の再開発にまつわる文化事業の一環として、キムさんの集めた世界最大級のビデオ・コレクションを活用しようというのである。

ところがその後、連絡はばったり途絶えてしまう。本作は「キムズビデオ」をこよなく愛する監督が、「キムさんの集めたビデオ」の行方を追ってシチリアに飛び、ずさんな「管理」の実態を知ってコレクションの救出を目論むアドベンチャーだ。生粋の「シネフィル」監督の感情は主に他の映画の引用で語られる（が、それはあまり面白くない）。行く手に立ちふさがるのはマフィアとの黒い噂も絶えないシチリアの政治家たち。果たしてレアビデオの神は「キムさんの集めたビデオ・コレクション」に、そして結果のためなら手段を選ばない監督に微笑みかけるのだろうか？

INTRODUCTION & STORY

VHSビデオの登場が、映画の見方を変えた。

1980年代以降、レンタルショップの急速な拡大のなか、独自の視点による品ぞろえのショップも登場し、よりパーソナルな映画の愉しみ方ができるようになった。メディアがVHSからDVD、Blu-ray、そして配信へ進化するにつれ、レンタルショップが下火になっていく。

アメリカ・ニューヨークのキムズビデオ。5万5000本ものVHSをそろえたこのマニアの殿堂は、2008年に閉店となり、膨大なコレクションはシチリアのある村に引き取られた。

そのコレクションは、雨漏りするような倉庫でずさんな管理をされているという、ひどい状況にあった。

そこで本作の監督たちは一計を案じ、ビデオを救いだすために立ちあがる。

ジャンルとしてはドキュメンタリーではあるが、映画の神を召喚（？）するなどして、かわいそうなVHSを奪還する、「映画マニアが映画の力で映画を救う」アドベンチャー映画の様相を見せていく。なんとも変わった冒険の結末は……。

STAFF & CAST​

監督：アシュレイ・セイビン、デイヴィッド・レッドモン／2023年／アメリカ／87分／配給：ラビットハウス、ミュート／©Carnivalesque Films 2023

（高橋 ヨシキ／週刊文春CINEMA）