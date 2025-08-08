”対話が物作りの本質”　パーソンズ出身デザイナー手掛ける「AMWB」がデビュー

デザイナーのキシ セイコウが手掛けるファッションブランド「エーエムダブリュービー（AMWB）」が、2026年春夏シーズンにデビューする。

【画像をもっと見る】

キシは、2018年にニューヨークのパーソンズ美術学校 ファッションデザイン学科を卒業。アパレルOEMを行う商社などでデザイナーとして経験を積んできたが、「大量生産を前提とした服作りに疲弊した」ことから独立を決意した。以降、ファッションデザインからは距離を取り、2022年に古着を軸としたコンセプトストア「ザ モーテル（THE MOTEL）」を立ち上げ、2024年にはシルバージュエリーを中心とするプロダクトブランド「ザ・オブジェクト（THE OBJECT）」を始動。ショップ運営やプロダクトデザインを経験した上で、満を持してAMWBを設立した。

AMWBは、「コンセプチュアルな日常着」をテーマに、ファッション性とプロダクトとしての品質を追求。父親が着ていた「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のシャツが原体験だと語り、高品質な生地や縫製をあくまで手段として捉え、創造性を失わないデザインに感銘を受けたことから、クリエイティビティとクオリティの両立を重視するようになったという。ブランド名は、「A Modernized Whole Body」の頭文字から命名。「着ることで自分が少し新しくなるような服を作りたい」という想いをこめた。ヴィンテージやアーカイヴを参照しながら、異質な素材やパターン、縫製の仕様などを意図的に組み合わせることで、どこか歪で新鮮なリアルクローズを提案していく。

デビューコレクションとなる今シーズンは、「DIALOG（対話）」をテーマに製作。デザインチームや職人との打ち合わせを重ねる中で、効率性を偏重する社会で軽視される丁寧なコミュニケーション（＝対話）こそが、物作りの本質だと気付いたという。学生時代から親交のあるアーティストに依頼したグラフィックや、岡山・倉敷の工場に通って試作を重ねたユーズド加工など、人と人との密な関係に基づく要素を盛り込んだ。

アイテムは、メンズウェアの定番であるテーラードスタイルやワークウェアを軸に展開。ピーター・リンドバーグ（Peter Lindbergh）による舞踏家 ピナ・バウシュ（Pina Bausch）のポートレートから着想を得たボクシーなジャケットは、胸ポケットの袋布をミシンで留めつけるワークウェアの仕様を取り入れた。また、ユーロヴィンテージがベースのワークジャケットはラグランスリーブにアレンジし、本来直線的な作りの服にダーツで丸みをプラス。スタンダードな衣服に正反対の要素を混ぜ込む手法は、サテン生地を用いたカレッジロゴのスウェットや、ブリーチしたコットンナイロン生地をホリゾンタルカラーに仕立てたシャツなどにも見られた。

シーズンテーマを象徴するデザインとして、職人との綿密なやり取りを要する生地の加工や縫製法を採用。一般的に難易度が高いとされるポリエステルの染色は、サンプル作りを何度も繰り返し理想的な色むらを実現した。デニムのダブルニーパンツは、通常裏に隠れるチェーンステッチの鎖部分を表に出す独自の方法で縫製。裾だけでなく全体をチェーンステッチで仕上げることで、経年変化も楽しめる一着に仕上げた。

2026年春夏コレクションでは、ジャケット、シャツ、Tシャツ、スウェット、パンツ、キャップなど全16型をラインナップ。価格帯は、アウターが5万7200〜7万4800円、トップスが1万9800〜3万8500円、パンツが3万6300〜4万4000円、キャップが1万1000円。

今後は、春夏と秋冬の年2回コレクションを発表。ファーストデリバリーは2026年の1月を予定しており、セレクトショップなどでの展開を視野に入れているという。

■AMWB：公式インスタグラム