「パスザバトン」がデッドストックTシャツ1000点を集めたイベントを新宿で開催

スマイルズが展開するリサイクルセレクトショップ「パスザバトン（PASS THE BATON）」が、アパレル企業のデッドストックTシャツを集めたイベント「ニュータウンクラブ（NEW ‘T’OWN CLUB）」の第2弾をニュウマン新宿で開催する。期間は8月15日から21日まで。

【画像をもっと見る】

同イベントは、昨年パスザバトンの蚤の市「PASS THE BATON MARKET Vol.16」内で第1回を開催。好評を受け、独立した企画として実施が決定した。今回は、ビームス（BEAMS）や「シオタ（CIOTA）」、「ネストローブ（nest Robe）」など、企画に賛同する12の企業やブランドが倉庫に眠るデッドストックを出品。パスザバトンが買い付けた古着にオリジナルグラフィックをプリントしたアイテムを含め、約1000点のTシャツを用意する。

会場には、廃棄予定のパラグライダーの帆を再利用した「ホズバッグ（HOZUBAG）」のバッグや、奈良発のシューズブランド「ヘップ（HEP）」の規格外品「偶然サンダル」も登場。また、リメイクブランド「イェーライト！！（YEAH RIGHT!!）」と、イラストレーター ワタナベヒカリが手掛ける「コットン パン（COTTON PAN）」がポップアップストアを出店する。

■NEW ‘T’OWN CLUB

期間：2025年8月15日（金）〜21日（木）

会場：ニュウマン新宿 1F ニュウマンスクエア

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6

時間：月〜土 11:00〜20:30 ／ 日・祝 11:00〜20:00

公式サイト