「トム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）」が、「プライベート ブレンド」コレクションから新作フレグランス「ウード・ヴォヤージュ オード パルファム スプレィ」（30mL 2万8380円、50mL 4万1030円）を発売する。あわせて、エキゾチックな「ウード・ウッド」の香りのバス＆ボディコレクションが登場。香水は、8月10日から25日までの期間@cosme SHOPPINGが開催する「@ cosme SHOPPING FRAGRANCE FESTA」で、バス＆ボディコレクションは、8月21日に開催する渋谷スクランブルスクエアのイベントと、8月27日に開催する大阪高島屋のイベントで先行販売する。いずれも、9月5日から全国で取り扱う。

ウード・ヴォヤージュ オード パルファム スプレィは、希少な香料ウードに華やかな花々を掛け合わせた艶やかで神秘的な香り。独自技術「フローラル ウードトリ ディスティレート（三層蒸留）」をコレクション初採用し、新鮮さがありつつも調和の取れた香りを実現した。

濃厚なウードに甘くフルーティなゼラニウム アブソリュートが出合い、カルダモンとサフランが温もりを、シトラスが爽快感を、ピンクペッパーが心地良くも鮮烈な刺激をプラス。ムスクのアーシィなニュアンスと、リビング レッド ピオニー アコードの生花そのものの官能的な香りが優美な陶酔感をもたらす。コレクションのデザインを踏襲したボトルは、透け感のあるバイオレットカラーを採用した。

バス＆ボディコレクションは、漆黒の森を思わせるような深く官能的な「ウード・ウッド」の香りで展開。ローズウッドとスパイシーなカルダモンのアイコニックな香りで幕を開け、ウード、サンダルウッド、ベチバーのスモーキーな香りに変化。ラストは、トンカビーンとアンバーが温もりを添え奥深い印象を残す。

ラインナップは、クリーミーな泡が肌を優しく洗い上げる「ウード・ウッド ハンド アンド ボディ ウォッシュ」（240mL 1万1000円）と、軽やかなテクスチャーで素早くなじみ、肌をしっとり整える「ウード・ウッド ハンド アンド ボディ モイスチャライザー」（240mL 1万4300円）の2種類。いずれも、ブラックのボディにシルバーにシルバーのプレートをあしらったポンプディスペンサーに入れて展開する。

8月1日付でトム フォード ビューティのブランドジェネラルマネージャーを務めるケネス・タイ氏は、注力するカテゴリにフレグランスとリップを挙げた。「2桁成長を続けているフレグランスは、トム フォード ビューティの唯一無二の世界観とストーリーをより多くの人に届けたい。リップはブランドに初めて触れるきっかけとして、成長における重要な鍵となる。今年はリップの新製品も多数用意している」とコメントした。

