ウードと花々が織りなす神秘的な香り トム フォード ビューティが新作フレグランスを発売
ウード・ヴォヤージュ オード パルファム スプレィは、希少な香料ウードに華やかな花々を掛け合わせた艶やかで神秘的な香り。独自技術「フローラル ウードトリ ディスティレート（三層蒸留）」をコレクション初採用し、新鮮さがありつつも調和の取れた香りを実現した。
濃厚なウードに甘くフルーティなゼラニウム アブソリュートが出合い、カルダモンとサフランが温もりを、シトラスが爽快感を、ピンクペッパーが心地良くも鮮烈な刺激をプラス。ムスクのアーシィなニュアンスと、リビング レッド ピオニー アコードの生花そのものの官能的な香りが優美な陶酔感をもたらす。コレクションのデザインを踏襲したボトルは、透け感のあるバイオレットカラーを採用した。
バス＆ボディコレクションは、漆黒の森を思わせるような深く官能的な「ウード・ウッド」の香りで展開。ローズウッドとスパイシーなカルダモンのアイコニックな香りで幕を開け、ウード、サンダルウッド、ベチバーのスモーキーな香りに変化。ラストは、トンカビーンとアンバーが温もりを添え奥深い印象を残す。
ラインナップは、クリーミーな泡が肌を優しく洗い上げる「ウード・ウッド ハンド アンド ボディ ウォッシュ」（240mL 1万1000円）と、軽やかなテクスチャーで素早くなじみ、肌をしっとり整える「ウード・ウッド ハンド アンド ボディ モイスチャライザー」（240mL 1万4300円）の2種類。いずれも、ブラックのボディにシルバーにシルバーのプレートをあしらったポンプディスペンサーに入れて展開する。
8月1日付でトム フォード ビューティのブランドジェネラルマネージャーを務めるケネス・タイ氏は、注力するカテゴリにフレグランスとリップを挙げた。「2桁成長を続けているフレグランスは、トム フォード ビューティの唯一無二の世界観とストーリーをより多くの人に届けたい。リップはブランドに初めて触れるきっかけとして、成長における重要な鍵となる。今年はリップの新製品も多数用意している」とコメントした。
