¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºêËãÀ¤¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿°¦¼Ö¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡¡²áµî¤ËÈäÏª¤·¤¿ÆâÁõ¤â¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¼«¿È¤Î¶á±Æ¤ä¡¢»äÀ¸³è¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÀîºê¡£ÀèÆü¤Ï¡Ö°¦¼Ö¤ÎMAZDA6¤¬¤è¤ê¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ª¡¡¥á¥Ã¥¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤òÁ´¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÅÉÁõ¤·¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¡£ÆâÁõ¤ÎÀÖ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÁÇÅ¨¤À¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¡¢°¦¼Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö²¶¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡Ø¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡¡¥Ó¥ë¤ÎÃ«´Ö¤Ë¼Ì¤ë²Æ¤ÎÀÄ¶õ¡×¡Ö#¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡#MAZDA¡¡#MAZDA6¡×¤È¡¢É÷·Ê¤¬¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ËÈ¿¼Í¤·¤¿¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î°¦¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀîºêËãÀ¤
1963Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î62ºÐ¡£1990Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥¤¥ä¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸åÉ×ÉØ´Ö¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Î¥º§ÁÊ¾Ù¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÇ§¤á¤ëÈ½·è¤¬¤¢¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë³ÎÄê¡£ÍâÇ¯2024Ç¯10·î¤ËÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë21ºÐÇ¯²¼¤Î²Ö²»¤ÈºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀîºêËãÀ¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mayokawasaki¡Ë
¢¨ÀîºêËãÀ¤¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×
