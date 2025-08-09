平山あや＆速水もこみちが結婚6周年 ファン祝福「素敵なご夫妻」「憧れちゃいます」
タレントの平山あやが8日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の速水もこみちと撮影した2ショットに絶賛が集まっている。
【写真】結婚6周年、美男美女の仲良し夫婦ショット
平山は「今年もやってきた８月８日」「これからもありがとう」とつづり、速水との2ショット写真を投稿。この日は2人の結婚記念日で、写真にはサングラスをかけたカッコいい速水に平山が寄り添う仲睦まじい様子が収められていた。
この投稿にファンからは「お似合いな素敵なご夫妻」「憧れちゃいます」「最高のお二人です」「仲良しご夫婦結婚記念日おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。
速水と平山は、2019年8月8日に結婚。結婚発表時、ふたりは連名で「あやさんと出会えたことに心から感謝し、素敵な笑顔とまっすぐな性格、日々新鮮に感じる彼女の魅力に支えられてきました」「もこみちさんの仕事に対する姿勢と才能に満ち溢れた人柄、魅力に惹かれ、彼をこの先ずっと支えていきたいと思いました」とコメントしていた。
引用：「平山あや」インスタグラム（@aya_hirayama）
