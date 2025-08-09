¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¥Õ¥¸¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¡Ä¡×1Ç¯´Ö¡È½Ð±é¶Ø»ß¡É¤À¤Ã¤¿¡¡Á°²ó½Ð±é»þ¤ËÅ¥¿ì¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼Õºá
¡¡EXILE°ìÂ²¤Î16¿ÍÁÈ¡ÖTHE¡¡RAMPAGE¡×¤Î¿Ø¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»öÌ³½ê¤«¤é½Ð±é¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±ÈÖÁÈ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Ø¡£ËÁÆ¬¤ËÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¡Ö·ë¹½µ×¤·¤Ö¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¤È¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¡£Â³¤±¤ÆÂç¸ç¤¬¡Ö²¿¤Ç1Ç¯¤â?¡×¤È½Ð±é´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿Ø¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡¼¡Ä1Ç¯¡Ä¤¢¤Î¡¼¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²ñ¼Ò¤«¤é¡Ê½Ð±é¤ò¡Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»öÌ³½ê¤«¤é½Ð±é¤ò¶Ø»ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¿Ø¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÁ°²ó¤¬¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥´¤¯¡Ä¤ªÆó¿Í´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó½Ð±é¤·¤¿24Ç¯7·î19Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤¿¡£VTR¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤ä¥¦¥©¥Ã¥«¤Ê¤É·×37ÇÕ°û¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿å¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ø¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Ê¡×¤È·è¤á´é¡£¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ù¥í¥Ù¥í¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÈ¿¾Ê¤â¹þ¤á¤Æ¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤¿ÀµÁõ¤Ç½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Æü¤³¤ÎÎÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤È¡Ä¡×¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Ó¥ó1ËÜÊ¬¤Î¥¦¥©¥Ã¥«¤À¤±¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì°Ê¾å¤Ï°û¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ä¡¢°û¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¤«¤ó¤è¡£¤½¤ÎÎÌ¤â¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Âç¸ç¤â¡Ö¼ò¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬°û¤àÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£