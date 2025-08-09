『DOPE』“才木”高橋海人、新たな異能力覚醒 ネット衝撃「凄すぎる」「鳥肌」
高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の第6話が8日に放送され、主人公・才木（高橋）が新たな能力に目覚めると、ネット上には「うぉぉぉぉ新しい力きた」「凄すぎる」「鳥肌立った…」などの反響が寄せられた。
【写真】陣内（中村倫也）を追うことになった才木（高橋海人）と綿貫（新木優子）
ニコラス（フェルナンデス直行）が潜入捜査官だとバレたのはハッキングが原因だと判明し、才木と陣内（中村）は犯人の取り調べに立ち会うよう命じられる。しかし香織（入山法子）の死に関係する人物が明らかになったとジウ（井浦新）から連絡を受けた陣内は、取り調べを無視してその人物の元へと向かう。
そんな中、才木は母・美和子（真飛聖）からDOPEを所持していたことを告げられる。美和子は結衣（蒼戸虹子）の病気を治すために一線を超えそうだったところを耐え、才木に全てを打ち明けたのだ。
美和子が持っていたDOPEに才木が触れたその瞬間、彼は頭に強い刺激を感じる。そんな才木の脳裏に、美和子がジウからDOPEを手渡される映像が飛び込んでくるのだった…。
才木が、物に触れるとそれにまつわる過去が見える“サイコメトリー”と呼ばれる異能力に目覚めると、ネット上には「うぉぉぉぉ新しい力きたーー」「過去が見えるって凄すぎる」「鳥肌立った…」「サイコメトラー才木爆誕！」といった声が集まっていた。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
