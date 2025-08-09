¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡Ù¡È¿¿²Æ¡É¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡õ¡È»þÌ´¡É°ÂÅÄ¸²¡¢Ç»¸ü¥¥¹¢ª¾×·â¥é¥¹¥È¤ËÁûÁ³¡ÖÀ¼½Ð¤¿www¡×¡ÖÉÝ¤ª¤â¤·¤ì¡¼¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬¼ç±é¤·¡¢°ÂÅÄ¸²¤¬¶¦±é¤¹¤ë¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾×·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿www¡×¡ÖÉÝ¤ª¤â¤·¤ì¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»þÌ´¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Î¿ÈÂÎ¤Î¾å¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¿¿²Æ¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ØÃ¥¤¤°¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦³¤Ìî¿¿²Æ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤È¡¢¸µ¥«¥ì¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊºÊÂÓ¼Ô¤Î¼ÒÄ¹¡¦¶õÃÎ»þÌ´¡Ê°ÂÅÄ¡Ë¤¬·ã¤·¤¯³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼æ¤«¤ì¹ç¤¦»Ñ¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡»Ä¶ÈÃæ¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤»ñÎÁ¼¼¤Ç»þÌ´¤ÈºÆ¤Ó¥¥¹¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¤°¤Ã¤ÈÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¿¿²Æ¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤Î¿´¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¡¢¶¯¤¯»þÌ´¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢»þÌ´¤ÎµÁËå¡¦²Ö²Ð¡Ê¿¹¹áÀ¡¡Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë°ÅÌö¡£¼«¿È¤Î»Ð¤Ç»þÌ´¤ÎºÊ¡¦Ì¤Íè¡Ê¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¿¿²Æ¤È»þÌ´¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì´Ø·¸¡É¤ò¼þÅþ¤ËÆ÷¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»þÌ´¤È¿¿²Æ¤ÏÂç»þ·×¤ò½¤Íý¤¹¤ë¤¿¤áº£¤Ç¤ÏÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø¹»¤Ø¸þ¤«¤¦¡£ÇÑ¹»¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿¿²Æ¤È»þÌ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¤ÎÄÌ¤ê±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤Æ¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£±«¤¬»ß¤ó¤Çµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿»þÌ´¤Ï¥×¡¼¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ãå°á¤Î¤Þ¤Þ¤Õ¤¶¤±¤Æ¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°»þÌ´¤Î»Ñ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿¿²Æ¤â¡¢Ãå°á¤Î¤Þ¤Þ¥×¡¼¥ë¤Ø¤È¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¿¿²Æ¤Ï¡¢»×¤ï¤º»þÌ´¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£»þÌ´¤ÏÈà½÷¤òÎÏ¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤ë¤È¡Ö²¶¤â¹¥¤¤À¡×¤ÈÊÖÅú¡£2¿Í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¾ðÇ®Åª¤Ê¸ýÉÕ¤±¤ò¸ò¤ï¤¹¡£Ì´Ãæ¤Ç¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿²Æ¤È»þÌ´¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¿°¤òÎ¥¤¹¤È¡¢2¿Í¤Î´é¤Î´Ö¤Ë¤Ê¤¼¤«ÌµÉ½¾ð¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ñ¤¬¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥×¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤Ï¡¢ÊòÁ³¤È¤¹¤ë¿¿²Æ¤È»þÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ä¸«¤Æ¤¿¤è¤©¤©¤©¤©¤©!!¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¿¿²Æ¤È»þÌ´¤Ï¤ª¤í¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤âÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ÎÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¾×·â¥é¥¹¥È¤ÇÂè3ÏÃ¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥é¡¼¤ä¤ów¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿www¡×¡ÖÉÝ¤ª¤â¤·¤ì¡¼¡×¡Ö¶±¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
