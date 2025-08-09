佐藤ありさ、実姉と初共演を報告 「今はじめて知りました」驚きの声も
モデル、タレントの佐藤ありさが8日、自身のインスタグラムを更新し、初めて実姉と仕事で共演したことを報告。美人姉妹の2ショットに反響が寄せられている。
【写真】美人姉妹！ 佐藤ありさ、初共演の実姉と2ショット（4枚）
佐藤は「Seventeen」（集英社）モデルとして桐谷美玲、大政絢らと活躍。2016年7月に元サッカー日本代表の長谷部誠と結婚し、2児の母親でもある。
そんな佐藤はこの日「ラジオ出演のお知らせです」と告知し、「なんと妹と初めて共演しました！」と報告。「普段の姉との関係やSNSについてのお話、20周年イベントのお話など色々させていただきました」と番組内容についても説明している。
そんな佐藤は、実姉でフリーアナウンサー、佐藤ちひろと笑顔で写るショットを公開。コメント欄には「お姉様とラジオ めっちゃ楽しそう」「ステキ〜！！」「お姉様と一緒ということで素のありさちゃん見れるかな？」といった声や、「佐藤ちひろさんが、ありさちゃんの実のお姉ちゃんだとは初耳だし、今はじめて知りました」という驚きの声も寄せられている。
引用：「佐藤ありさ」インスタグラム（@satoarisa920）
【写真】美人姉妹！ 佐藤ありさ、初共演の実姉と2ショット（4枚）
佐藤は「Seventeen」（集英社）モデルとして桐谷美玲、大政絢らと活躍。2016年7月に元サッカー日本代表の長谷部誠と結婚し、2児の母親でもある。
そんな佐藤はこの日「ラジオ出演のお知らせです」と告知し、「なんと妹と初めて共演しました！」と報告。「普段の姉との関係やSNSについてのお話、20周年イベントのお話など色々させていただきました」と番組内容についても説明している。
引用：「佐藤ありさ」インスタグラム（@satoarisa920）