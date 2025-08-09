佐藤ありさ

　モデル、タレントの佐藤ありさが8日、自身のインスタグラムを更新し、初めて実姉と仕事で共演したことを報告。美人姉妹の2ショットに反響が寄せられている。

　佐藤は「Seventeen」（集英社）モデルとして桐谷美玲、大政絢らと活躍。2016年7月に元サッカー日本代表の長谷部誠と結婚し、2児の母親でもある。

　そんな佐藤はこの日「ラジオ出演のお知らせです」と告知し、「なんと妹と初めて共演しました！」と報告。「普段の姉との関係やSNSについてのお話、20周年イベントのお話など色々させていただきました」と番組内容についても説明している。

　そんな佐藤は、実姉でフリーアナウンサー、佐藤ちひろと笑顔で写るショットを公開。コメント欄には「お姉様とラジオ　めっちゃ楽しそう」「ステキ〜！！」「お姉様と一緒ということで素のありさちゃん見れるかな？」といった声や、「佐藤ちひろさんが、ありさちゃんの実のお姉ちゃんだとは初耳だし、今はじめて知りました」という驚きの声も寄せられている。

