陸上・インターハイ 男子棒高跳び／阿南光・井上直哉（3年）

ホットスタッフフィールド広島で7月25日から5日間行われた陸上インターハイ。熱戦を取材した「THE ANSWER」は文武両道で部活に励む選手や、困難な環境の中で競技を続けてきた選手などさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は男子棒高跳びで優勝した阿南光・井上直哉（3年）。高校に陸上部はなく、母校の中学で3年間練習しながら掴んだ悲願の日本一だった。（取材・文＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

◇ ◇ ◇

夏の高い空に浮かぶ雲を蹴るくらいに、強く、脚を振り上げた。

男子棒高跳び決勝、5メートル31の2本目。

ふわっと浮き上がった体が反転する。ホットスタッフフィールド広島に訪れる一瞬の静寂。棒を離すと、バーの向こうへ。

「棒高跳びが一番楽しいのは落ちる瞬間」

あとは成功者だけに許されたときに身を委ねるだけ。その短くも濃密な時間に憑りつかれ、陸上部のない高校で棒高跳びに捧げた井上直哉の3年間があった。

徳島・阿南で、最初に夢中になったのは柔道だった。背負い投げが得意で、黒帯も取得したほど。畳に汗を垂らした稽古の日々が原点にある。だが、進学した地元の羽ノ浦中は柔道部がなかった。

陸上、やってみようかな。

入部した理由は「なんとなく」、強いて言えば「体力づくり」。脚は速い方ではないし、スタミナに自信もない。それならと、ボウルター（棒高跳び選手）を選んだ。

「棒高跳びは助走7割、空中動作3割」。やってみると、細かな動作ひとつで結果が変わる奥深さに惹かれた。

飽くなき探究心で動作改善を繰り返す日々。すべてはあの「落ちる瞬間」の感覚を味わうため。跳んだ後に宙に浮く刹那、バーを越えた確信とともに落下するコンマ数秒の喜びのため、何時間も何日も跳び続けた。

転機は高校進学 恩師にダメ元で「まだ棒高跳びをやりたいので…」

株木正彦コーチの指導もあってメキメキと頭角を現し、3年生で全中5位に入賞した。

転機は高校進学。

県北部の強豪校から誘いがあったが、県南部の阿南から通うには遠い。しかし、棒高跳びの設備がある高校も近くにない。

「まだ棒高跳びをやりたいので、羽ノ浦中で練習をさせてもらえませんか？」

ダメ元で株木コーチに頼んだら、受け入れてくれた。

それをきっかけに近所の阿南光に進学。学校には陸上部すらなかった。授業を終えるとクラスメートと別れ、自転車で20分かけて中学へ向かう日々。恩師との二人三脚は変わらず、6年間の歳月を過ごしてきた。

だから、集大成となる最後の夏に恩返しがしたかった。

インターハイは、1年生は予選落ち。飛躍を期した2年生は5位に終わり、悔しさを募らせた。昨年は秋の国民スポーツ大会で優勝。続くU18大会も制し、今年2月には日本室内大阪大会のU20部門で1位に。

「高校No.1ボウルター」と見られる立場になったが、どうしても欲しかったのが、真の高校日本一を示すインターハイ王者の称号。

追われる立場になってなお、変化は恐れず、進化を求めてフォームを試行錯誤。「そこは誰にも負けていない」。血のにじむ努力で立った最後のインターハイ。決勝、5メートル00を一発で決めて優勝は確定した。

しかし、井上が求めていたのは「目標は5メートル30以上を跳んで優勝すること」。

一気に31センチを上げ、自分自身の限界に挑んだラストジャンプだった。

人生で一番長い「落ちる瞬間」を味わい、果たした戴冠

ふわっと浮き上がり、反転させた体がバーの向こうに吸い込まれた。

ドスッ。

マットに沈んだ背中が跳ねる。トラック種目が終了し、会場の全観客から集めた視線の先で、シャイな17歳の両拳が突き上がる。

「シャーッ！」

静寂を切り裂く咆哮が広島の空に響き、同時に大歓声が降り注いだ。

「（滞空時間は）いつもより長く感じた」。それもそのはず、5メートル31は自己ベスト達成だ。人生で一番長い「落ちる瞬間」を味わい、戴冠を果たした。

6年間、苦楽を共にした株木コーチから「おめでとう、よくやった」と祝福された。言葉は短い。でも、2人が過ごした時間の長さを考えれば、言葉は重い。すべての苦労が報われ、胸が熱くなった。

「株木先生に恩返しができて良かった」

将来は「オリンピック出場」と世界を夢見るが、もう一つ、小さくて、でも大きな夢がある。

「阿南光に陸上部ができたらなって、ちょっとだけ想いがあるんです。結果を残してアピールしたかった。僕がいなくなったら（棒高跳びをやっているのは）後輩1人だけ。棒高跳びの楽しさも、もっと広めたいです」

棒高跳びだから味わえるコンマ数秒の至福。マットから仰向けになって見える情景。その瞬間のために3年間、棒を握り続けた。

陸上部のない高校から生まれた陸上高校王者。

「第78回インターハイ男子棒高跳び優勝者 井上直哉（徳島・阿南光） 5メートル31」

名は記録に、情熱は空に。そのどちらも、ずっと消えることはない。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）