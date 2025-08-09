日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。

◆◆◆

ロート製薬の社長交代劇

ロート製薬がアクティビストの攻勢に揺れている。英投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズ（AVI、ジョー・バウエルンフロイントCEO）が2％超の株式を保有。経営戦略の見直しを迫られる中、6月の株主総会で6年務めた杉本雅史社長が退任し、瀬木英俊常務が昇格したのだ。



ロート製薬は、アクティビストと創業家の板挟みになる格好で社長交代劇が起きた ©時事通信社

創業は明治時代で、1909年に売り出した「ロート目薬」の大ヒットで、全国的に知られる企業となった。現会長の山田邦雄氏は創業者の曾孫である。

一方、AVIは、2018年にTBSホールディングス（阿部龍二郎社長）に株主提案を仕掛けて名を上げ、「詳細な企業分析に基づく提案を行う」（市場関係者）ことで知られる。

焦点となるのはロート製薬が成長分野と位置付ける再生医療事業の行方だ。実は、山田会長の肝煎り事業で、前社長の杉本氏も、2021年に膝関節の再生医療を手掛けるオリンパスRMS（現インターステム）を買収するなど力を入れてきた。

だが、インターステムは赤字が続き、AVIは再生医療事業全体でも、投資に見合った収益を生み出していないと主張する。

「今年4月、ロートに送った100ページ超の提案書では、再生医療事業からの撤退を提案する一方、『肌ラボ』シリーズなどで収益の6割超を叩き出すスキンケア事業への注力を求めた」（同）

そんな最中に起こった社長交代劇は、「創業家とAVIとの板挟みになる格好で、杉本氏が退任を余儀なくされた」（メガバンク幹部）と見られている。

後任の瀬木氏は日本ヴイックス（現P＆Gジャパン）から転職後、経営企画部長など中枢を歩み、早くから次期社長と目されてきた。今年策定した10年間の中長期成長戦略では、再生医療事業を継続する方針を示しており、AVIとの攻防は続く。

一方、国内医療用点眼薬市場で50％超のシェアを握る最大手・参天製薬（伊藤毅社長）も苦境に立たされている。

〈この続きでは、参天製薬の苦境について解説しています〉

※本記事の全文（約5000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2025年9月号に掲載されています（丸の内コンフィデンシャル）。全文では、下記の内容もお読みいただけます。



★日産工場「夢の跡」

10月に大阪・関西万博の閉幕が控える中、統合型リゾート（IR）の候補地選びに注目が集まっている。IR整備法では「最大3カ所」と定められており…

★ビットコイン狂騒曲

メタプラネットの株価急騰を見て、本業不振の上場企業も相次いで参入した。カジュアル衣料販売のマックハウス（石野孝司社長）や、婦人・紳士靴卸の…

★サンリオ御曹司の手腕

社長の辻朋邦氏は信太郎氏の孫で、2020年、31歳で跡目を継いだ。同社のキャラ「ポムポムプリン」のようにぽっちゃりした風貌で、社内での愛称は「ともくん」。慶大卒業後…

華麗なる一族のMBO――大正製薬非上場化と「住友の法皇」の血脈

創業家とは不思議な存在である。いかなる企業も誰かが始めたものであり、必ず創業者は存在する。だが、企業は成長とともにその姿を変える。生き物のように成長し、長らく生き続けるものもあれば、不幸にも消滅する… 2025/03/07

堤家追放 西武76歳会長の執念

なぜガーデンテラスを外資に売ったのか「赤プリ（赤坂プリンスホテル）は多くの人の記憶に残るホテルでした。その跡地に建てた『東京ガーデンテラス紀尾井町』を売るとは思いませんでした。賃料収入も安定していた… 2025/04/09

事業承継は秀吉と家康に学べ

失敗しない経営のヒントは日本史にあった 入山 最近、企業の後継者問題が度々話題になっています。私は中堅・大企業の経営者と話をする機会が多いのですが、「次の社長候補がいない」と嘆いている方が非常に多い… 2025/05/09

日台ガチンコ対決 買収王vs買収王

技術流出防止か、対日直接投資拡大か JR埼京線の北与野駅といえば、同線で最も利用者数が少ない駅だ。駅前には実は日本初のタワーマンションがあるのだが、それが意外なほど一帯は閑散としている。そんな地味な… 2025/06/09

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2025年9月号）