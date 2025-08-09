これは現実か、それとも夢か。まるで眠りから覚めたばかりのように、その狭間を漂っている――。

【画像】“壁ドン”“ラブホ宿泊”BLモチーフをちりばめながら…『鯨が消えた入り江』の場面写真をすべて見る

日本でも大ヒットした香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のテレンス・ラウが主演を務めた台湾映画『鯨が消えた入り江』は、そんな“うたかたの時間”をとらえた一作だ。

盗作疑惑にみまわれた作家を演じるテレンス・ラウ

物語はラウ演じる香港の人気作家・ティエンユー（天宇）が、見知らぬ男の部屋で目覚めるところから始まる。新作小説に盗作疑惑が浮上したティエンユーは、最後の原稿を編集者に託すと、世間から姿を消して台北に渡っていた。



作家を演じるテレンス・ラウ ©DRAMA CULTURE COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

目指しているのは、かつて文通していた少年が教えてくれた、「鯨のあとを追うと天国にたどりつける」という“鯨が消えた入り江”だ。ところがティエンユーは、台北の繁華街で騙されて酔いつぶれてしまった。そこに居合わせたチンピラのアシャン（阿翔）が窮地を救い、ひとまず家に匿ったのだ。

ティエンユーが口にした“鯨が消えた入り江”の場所をアシャンは知っているという。「その場所を知っている、連れて行ってやるよ」。偶然に出会った2人は、最初は不本意だったはずの旅のなか、少しずつ絆を育んでいく。

典型的なBL映画にはしたくなかった

監督・脚本（共同）はエンジェル・テン。代表作はGL（ガールズラブ）ドラマ「最初の花の香り」（シーズン1）で、高校時代と大人になった現在という2つの時間を、映像の質感を使い分けながらみずみずしく描いた。今回も、主人公2人が体験する“かけがえのない時間”のきらめきをそのまま画面に閉じ込めている。

心に傷を負った作家と、孤児のチンピラが思わぬ出会いから心の距離を縮めていく――監督のテンはシンプルなストーリーのなかに、いかにもBL（ボーイズラブ）的なモチーフをちりばめた。しかしながら「典型的なBL映画にはしたくなかった」といい、両者の関係性を特別に明示することはしていない。

たとえば、旅の途中に宿泊する場所がラブホテルで、お約束の“壁ドン”演出も用意されているあたりはいかにもユーモラス。ただしこれも親密さの表現ではなく、むしろジャンルの定石を遊んでいるようで、実際に心の距離が縮まる後半とのコントラストになっている。旅を続けるうちに明確化されるのではなく、むしろ曖昧になってゆく関係と心理こそが主題のひとつといってもいいだろう。

レスリー・チャンが2人を象徴的につなぐ

もちろん、こうしたフォーマットを扱う手つきが単なるパロディ精神でないことは明らかだ。ティエンユーとアシャンを象徴的につなぐのは、2003年にこの世を去った香港の大スターであるレスリー・チャン――同性愛者を幾度となく演じ、自らも同性愛者だと公言した――なのである。

冒頭ではティエンユーの両親が同じく2003年に死去したことが語られ、アシャンの部屋には『レスリー・チャン 嵐の青春』と『もういちど逢いたくて 星月童話』のポスターが張られている。劇中ではチャンが出演した『ブエノスアイレス』や、『恋する惑星』といったウォン・カーウァイ作品にもオマージュが捧げられた（ちなみにテレンス・ラウには、2021年の映画『アニタ』でチャン役を演じた縁もある）。

映画の前半を引っ張るのは、ティエンユー役のテレンス・ラウと、アシャン役を演じるフェンディ・ファンの演技だ。人生の岐路に立たされ、自殺をも考えるティエンユーの表情は硬いが、アシャンは生まれながらの孤独を抱えながらいつも笑顔を浮かべており、やがて交流のなかでティエンユーの表情もやわらいでゆく。両者の対比がときにコミカルに、ときにシリアスな形で互いの魅力を引き出した。

もうひとつの見どころが、都市から自然のなかへと移ろっていく舞台設定と美しいビジュアルだ。盗作疑惑のためバッシングを受けたティエンユーが暮らす香港の都市は寒色の映像だが、台北の街はもう少し温かみのある場所として撮られている（台北のシーンは短いが、大通りから路地裏へと展開するチェイスシーンは街の空気が出ていて楽しい）。

原題「あなたをここで待っている」の意味

その後、ティエンユーとアシャンは生活感あふれる港町や華やかな温泉街、緑濃い山中の滝をめぐり、中盤にはアシャンの故郷である台湾最南端の屏東・墾丁を訪れる。くるくると変化するロケーションの魅力だけでなく、画面の構図や2人の衣裳を含む色彩設計の美しさが台湾各地をめぐるロードムービーとしての味わいだ。もちろん、後半に再び登場する香港との都市性の違いもおもしろい。

ゆるやかに流れる時間はどこか現実感がなく、まるで夢を見ているような解放感が放感がある。だからこそティエンユーは心の傷を癒やし、アシャンにひきつけられてゆくのだ。時に白くぼやけた映像がそうした側面を際立たせ、ファンタジックな印象をも作品にもたらす。

しかしながら憎いのは、この映画がただ“旅のなかで回復する”趣向の物語として終わらないことだ。序盤から随所に仕掛けられていた違和感が蓄積された先では、思わぬ展開とともに、想像を超える物語の全体像が立ち上がる。じつは本作が、まったく異なる2つの“救済”を描くものであることが明らかになるのだが――これ以上をむやみに語るのは野暮というものだろう。

邦題は『鯨が消えた入り江』だが、原題は『我在這裡等你』で、日本語では「あなたをここで待っている」。このタイトルを頭の片隅に残しておくと、ラストシーンではその意味が別の響きを帯びていることに気づくはずだ。

『鯨が消えた入り江』

監督：エンジェル・テン／出演：テレンス・ラウ、フェンディ・ファン／2024年／台湾／101分／配給：マーチ／©DRAMA CULTURE COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.／公開中

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）