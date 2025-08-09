加藤ミリヤ、妊娠9ヶ月衝撃の“マタニティフォト”公開「色々なマタニティフォトを撮りたいという創作願望が湧き上がってきた」
シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが、9日までに自身のインスタグラムを更新。妊娠9ヶ月の“マタニティフォト”を公開した。
【写真】美しく、神々しい…加藤ミリヤ、妊娠9ヶ月の衝撃の“マタニティフォト”
加藤は、「The Mother and the Pearl」とコメントを添え、パールのアクセサリーをまとい、お腹の大きさがわかるモノクロの写真を投稿。「この妊婦生活は色々なマタニティフォトを撮りたいという創作願望が湧き上がってきた」「プライベートの撮影でこんな豪華メンバーが揃うなんて私もベビーもなんて幸運！そしてみんな働くママ」と、クリエイティブチームについて説明した。そして「みんなで助け合いながら自分の表現を諦めずに母たちは頑張っている！」とつづった。
またハッシュタグで「#matanity」「#matanityphoto」「#マタニティ」「#マタニティフォト」「#妊娠9ヶ月」と添え、妊娠9ヶ月であることを明かした。
