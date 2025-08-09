「この人、仕事ができるな」は、毎日のメールで決まる。「相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「つまらないもの」が避けたい表現に

物を贈るときに「つまらないものですが」というのは、日本人らしい謙遜の言葉ですが、ネットで「つまらないものを贈るのは失礼」という短絡的な意見が拡散してしまったので、つかわないほうが無難でしょう。例えば、

---------

心ばかりのものですが、ご受納ください。

---------

という表現をつかうのも良いでしょう。

物を贈るときにつかえる他の表現は？

---------

・心ばかりの品をお送りいたしましたので、ご笑納ください。

「ご笑納」とは、人に物を贈るときに「つまらないものですが、笑ってお受け取りください」という謙遜の意味を含んだ表現。明るい語感が好まれています。

・ささやかな品をお送りいたしましたので、お受け取りください。

「つまらないもの」は失礼という意見が多数派ですが、「ささやかな品」はよくつかわれています。

・当地の名物を送らせていただきましたので、ご賞味ください。

地元の名産品などを送る場合の書き方。「賞味」とは「おいしく味わう」という意味。

・○○賞に輝いたというワインをお送りいたしました。お口に合いましたら幸いです。

お酒好きな相手に。「お口に合うとよいのですが」「気に入っていただけましたらうれしく存じます」など。

---------

