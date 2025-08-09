【物を贈るとき】「つまらないものですが」の代わりに、感じのいい人は何と言う？
「つまらないもの」が避けたい表現に
物を贈るときに「つまらないものですが」というのは、日本人らしい謙遜の言葉ですが、ネットで「つまらないものを贈るのは失礼」という短絡的な意見が拡散してしまったので、つかわないほうが無難でしょう。例えば、
心ばかりのものですが、ご受納ください。
という表現をつかうのも良いでしょう。
物を贈るときにつかえる他の表現は？
・心ばかりの品をお送りいたしましたので、ご笑納ください。
「ご笑納」とは、人に物を贈るときに「つまらないものですが、笑ってお受け取りください」という謙遜の意味を含んだ表現。明るい語感が好まれています。
・ささやかな品をお送りいたしましたので、お受け取りください。
「つまらないもの」は失礼という意見が多数派ですが、「ささやかな品」はよくつかわれています。
・当地の名物を送らせていただきましたので、ご賞味ください。
地元の名産品などを送る場合の書き方。「賞味」とは「おいしく味わう」という意味。
・○○賞に輝いたというワインをお送りいたしました。お口に合いましたら幸いです。
お酒好きな相手に。「お口に合うとよいのですが」「気に入っていただけましたらうれしく存じます」など。
