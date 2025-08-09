７月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」が８日、発表され、パ・リーグ野手部門を日本ハムのフランミル・レイエス外野手（３０）が受賞した。昨年８月に続く２度目。７月は２１試合に出場し打率３割２分４厘、６本塁打、１９打点と打線をけん引し、満塁本塁打を２本放つなど勝負強さを発揮していた。９日からは敵地で首位ソフトバンクとの首位攻防３連戦。得意の夏を迎えた助っ人砲の爆発が期待される。

念願のタイトルに、レイエスは満面の笑みを見せた。打率３割２分４厘、６本塁打、１９打点で７月度月間ＭＶＰを受賞。実は７発１６打点だった５月も“吉報”を待っていただけに「毎月毎月この賞をもらいたいっていう気持ちで１００％を出して臨んでいた。ネビン選手が取った月（５月）、僕もいい活躍をしたなと思ったんですけど少し悔しかった」と明かした。

得意の季節だ。昨季も８月は打率４割３厘、８本塁打、２３打点と大暴れ。今季も８月はここまで５試合で３割５分７厘、１本塁打、６打点と好調をキープしている。７月の受賞を含め、夏に強い秘訣（ひけつ）を聞かれ「特別に食べているようなものはない、申し訳ないですけど（笑）。ドミニカ出身なので、暑さは元から得意だなと思ってます」と笑った。

９日からの首位攻防３連戦に強い決意をにじませた。「本当に重要。チーム全体で守備でも攻撃でも、全力を出すことが大切。カード勝ち越しを狙っていきたい」。自身については「チャンスは少ないと思うが逃さないのがベスト。自分の仕事をする。打点を挙げたりだと思うので、それをやっていきたい」と意気込んだ。

昨季はＣＳ最終Ｓで３連敗。力の差を見せつけられた。「優勝はみんながゴールに掲げていること。２４年シーズンをみんなが悔しい形で終えたと思いますし、自分もその気持ちで今シーズンに臨んでいる。伏見選手とゴルフの話をしているときに、（優勝旅行で）ハワイに行ったら一緒にやろうねと。みんなが夢物語ではなく、現実としてそこに向かっている実感はある」。最後にみんなで笑うため、今年も夏男ぶりを見せつける。

（山口 泰史）