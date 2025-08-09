◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（８日、横浜武道館）観衆２４４８

新日本プロレスは８日、横浜武道館で「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」を行った。

第４試合で８・１０高崎でＡブロック公式戦最終戦で戦う棚橋弘至とＥＶＩＬがタッグで前哨戦を行った。

棚橋は村島克哉、ＥＶＩＬはディック東郷と組んだがゴング前にマイクを持つと棚橋へ「これが最後の『Ｇ１』だろ？ いままでのことは抜きにして正々堂々、勝負しようじゃねえか！」と呼びかけた。

その言葉通り棚橋と正統的なグラウンドの攻防を展開。さらにセコンドのドン・ファレの介入を制止するなどクリーンファイトを貫き、最後は村島からＳＣＯＲＰＩＯＮ ＤＥＡＴＨＬＯＣＫで勝利した。

さらに試合後、棚橋に握手を求めると館内はどよめきに包まれた。その中で棚橋は手を握り返し、握手を交わすとまさかのサプライズに客席は騒然となった。ＥＶＩＬは「押忍」の所作で棚橋へ礼をつくしリングを降りた。

バックステージでＥＶＩＬは「棚橋よ、これが正真正銘、最後の『Ｇ１』だろう。そしておそらく、これが俺とシングルやるのも最後だろう」と切り出し「今までのことは抜きにして、正々堂々勝負しようじゃねえか。俺の闘魂、見せてやるよ。わかったか、よく覚えとけ！」と呼びかけた。

一方、棚橋は「ＥＶＩＬがああいう形で、道場で培ったものであるとか、プロレスラーとしての技術、精神、肉体、そういう部分で勝負したいというのであれば、それはもう僕としては『イエス』だし」と受け止めると「こういった賭けはね、乗ったほうが絶対おもしろいから。信じてみようかな。漢字の“良い”に“ビル”、“良いビル”でいいんじゃないですか。“良いビル”で」とほほ笑んだ。

◆８・８横浜全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

○矢野通、ボルチン・オレッグ（６分５８秒 横入り式エビ固め）安田優虎●、タイチ

▼第２試合 ２０分１本勝負

金丸義信、○ＳＡＮＡＤＡ（７分１９秒 反則）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

▼第３試合 ２０分１本勝負

永井大貴、○辻陽太（５分３２秒 ジーンブラスター→片エビ固め）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン

▼第４試合 ２０分１本勝負

ディック東郷、○“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（５分４４秒 Ｓｃｏｒｐｉｏｎ Ｄｅａｔｈｌｏｃｋ）村島克哉●、棚橋弘至

▼第５試合 ２０分１本勝負

本間朋晃、○上村優也（５分２６秒 腕ひしぎ逆十字固め）外道●、デビッド・フィンレー

▼第６試合 『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』Ｂブロック公式戦 ３０分１本勝負

○エル・ファンタズモ（４勝５敗＝８点）（１２分３０秒 サンダーキス’８６→エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４勝４敗＝８点）●

▼第７試合 同３０分１本勝負

○ザック・セイバーＪｒ．（６勝２敗＝１２点）（１４分０１秒 腕ひしぎ逆十字固め）ドリラ・モロニー（４勝４敗＝８点）●

ｖｓ

▼第８試合 同３０分１本勝負

○鷹木信悟（４勝４敗＝８点）（１７分１０秒 ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）成田蓮（５勝３敗＝１０点）●

▼第９試合 同３０分１本勝負

○海野翔太（５勝３敗＝１０点）（２５分４６秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め ）ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（５勝３敗＝１０点）●