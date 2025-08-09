まさかの握手をかわした棚橋弘至（左）とＥＶＩＬ（写真提供・新日本プロレス）

写真拡大

◆新日本プロレス「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５」（８日、横浜武道館）観衆２４４８

　新日本プロレスは８日、横浜武道館で「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５」を行った。

　第４試合で８・１０高崎でＡブロック公式戦最終戦で戦う棚橋弘至とＥＶＩＬがタッグで前哨戦を行った。

　棚橋は村島克哉、ＥＶＩＬはディック東郷と組んだがゴング前にマイクを持つと棚橋へ「これが最後の『Ｇ１』だろ？　いままでのことは抜きにして正々堂々、勝負しようじゃねえか！」と呼びかけた。

　

　その言葉通り棚橋と正統的なグラウンドの攻防を展開。さらにセコンドのドン・ファレの介入を制止するなどクリーンファイトを貫き、最後は村島からＳＣＯＲＰＩＯＮ　ＤＥＡＴＨＬＯＣＫで勝利した。

　さらに試合後、棚橋に握手を求めると館内はどよめきに包まれた。その中で棚橋は手を握り返し、握手を交わすとまさかのサプライズに客席は騒然となった。ＥＶＩＬは「押忍」の所作で棚橋へ礼をつくしリングを降りた。

　バックステージでＥＶＩＬは「棚橋よ、これが正真正銘、最後の『Ｇ１』だろう。そしておそらく、これが俺とシングルやるのも最後だろう」と切り出し「今までのことは抜きにして、正々堂々勝負しようじゃねえか。俺の闘魂、見せてやるよ。わかったか、よく覚えとけ！」と呼びかけた。

　一方、棚橋は「ＥＶＩＬがああいう形で、道場で培ったものであるとか、プロレスラーとしての技術、精神、肉体、そういう部分で勝負したいというのであれば、それはもう僕としては『イエス』だし」と受け止めると「こういった賭けはね、乗ったほうが絶対おもしろいから。信じてみようかな。漢字の“良い”に“ビル”、“良いビル”でいいんじゃないですか。“良いビル”で」とほほ笑んだ。

　◆８・８横浜全成績

　▼第１試合　２０分１本勝負

○矢野通、ボルチン・オレッグ（６分５８秒　横入り式エビ固め）安田優虎●、タイチ

　▼第２試合　２０分１本勝負

金丸義信、○ＳＡＮＡＤＡ（７分１９秒　反則）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

　▼第３試合　２０分１本勝負

永井大貴、○辻陽太（５分３２秒　ジーンブラスター→片エビ固め）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン

　▼第４試合　２０分１本勝負

ディック東郷、○“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（５分４４秒　Ｓｃｏｒｐｉｏｎ　Ｄｅａｔｈｌｏｃｋ）村島克哉●、棚橋弘至

　▼第５試合　２０分１本勝負

本間朋晃、○上村優也（５分２６秒　腕ひしぎ逆十字固め）外道●、デビッド・フィンレー

　▼第６試合　『Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５』Ｂブロック公式戦　３０分１本勝負　

○エル・ファンタズモ（４勝５敗＝８点）（１２分３０秒　サンダーキス’８６→エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４勝４敗＝８点）●

　▼第７試合　同３０分１本勝負　

○ザック・セイバーＪｒ．（６勝２敗＝１２点）（１４分０１秒　腕ひしぎ逆十字固め）ドリラ・モロニー（４勝４敗＝８点）●

ｖｓ

　▼第８試合　同３０分１本勝負　

○鷹木信悟（４勝４敗＝８点）（１７分１０秒　ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）成田蓮（５勝３敗＝１０点）●

　▼第９試合　同３０分１本勝負　

○海野翔太（５勝３敗＝１０点）（２５分４６秒　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め　）ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（５勝３敗＝１０点）●