¡ÖÎÃ¤·¤¤´é¤Ê¤é°ì½Ö¤À¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×ÎëÌÚº½±©¡¢¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ñ¡Ö½ë¤¤¤±¤ÉÎÃ¤·¤²¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ªåºÎï¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚº½±©¤¬¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö³§¤µ¤Þ¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡Á¡¡µ¤¤Å¤±¤Ð£¸·î¤Ç¤·¤¿¡¡²Æ¤Ï½ë¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ë¤±¤É¡¡ËèÆü¤Ä¤¤½ë¤¤½ë¤¤¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡£¤Ç¤â¥ï¥¿¥·¡¢ÎÃ¤·¤¤´é¤Ê¤é°ì½Ö¤À¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡¡¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢ÃåÍÑ°áÁõ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¿å¿§¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÇò¤Î·¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò£µËç¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ª°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊÒ¶ù¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Õ¡¼¥Õ¡¼¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¡¡¤Î¸å¤¹¤°¤ËÉô²°¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¥¯¡¼¥é¡¼¤ÇÎÃ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¡¡ÁÀ¸¤ÊÖ¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿åÊ¬ÀÝ¡Ê¤È¡Ë¤Ã¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡¡ÁÖ¤ä¤«º½±©¤Á¤ã¤ó¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤±¤ÉÎÃ¤·¤²¡×¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤âÎÃ¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Æ¥Ð¥Æµ¤Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢º½±©¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥×¥ï¥ó¥ÔÁÇÅ¨¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£