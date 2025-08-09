【難解クイズ】「人工衛星」が地球に落ちてこないのはなぜ？ その「意外な理由」【物理】

Q. 「人工衛星」が地球に落ちてこないのはなぜ？

地球をぐるぐる回る人工衛星。これは、なぜ地球に落ちてこないんだろう？ 気になる答えは……。

A. 「落下しながら」地球を回っているから

その秘密は、「第一宇宙速度」という速さにある。

例えば、ボールを投げると重力によって落ちながら前に進み、最後には地面に落ちるよね。もっと強く投げると、遠くまで飛ぶでしょ。

さらに、とんでもなく強い力で速いボールを投げると、地球は球体で丸いので、落ちながらも地面に届かず、地球のまわりをぐるりと回ってもどってくるようになる。

このように人工衛星は、“地球に落ち続けながら”地球を回っているんだ。

地球の重力で落ちながらも回り続けるには、秒速7.9kmをこえる速さがいるよ。これを「第一宇宙速度」と呼ぶんだ。

「ISS」の中が無重力状態に見える理由

国際宇宙ステーション（ISS）の中が、無重力状態に見えるのも同じ原理だよ。

ISSが飛んでいる高度約400kmでは、地上の約9割も地球の重力が残っている。宇宙に出たからといって、無重力になるわけじゃないんだ。

ISSや船内の宇宙飛行士は、地球の重力を受けながら自由落下しているから、フワフワと浮いて見えるんだ。

この無重力状態は、飛行機を使ってつくることもできる。飛行機を墜落しない程度の時間、自由落下させると、機内は無重力状態になる。映画の撮影や宇宙飛行士の訓練などに使われているよ。

