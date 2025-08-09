「活動が実って良かったねと言う人がいる。実ってなどいない。世界から核はなくなっていない」

ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表委員を務める田中重光さんは、折に触れてこう語る。時に怒りをにじませるように、時に力なくこぼすように。

その言葉は、長崎と広島の被爆者が核兵器廃絶に向けて歩んだ長い道のりと、いまだにたどり着かない現実を如実に表す。

核兵器禁止条約が発効しても、核保有国は加わらなかった。世界は核の脅しや軍拡競争により、核使用の脅威が増す。

原爆投下から80年になるきょうまで、長崎は「最後の被爆地」であり続けている。

核兵器は「使えない兵器」と呼ばれる。人類に破滅的な被害をもたらすからだ。この暗黙の共通理解が、保有国の指導者に使用を思いとどまらせた。

その抑止効果に説得力を与えているのは、被爆した人たちの証言に他ならない。

■力の限り語る被爆者

その声は急速に細りつつある。

厚生労働省によれば、2025年3月末時点で全国の被爆者は10万人を切り、平均年齢は86歳を超す。長崎は2万4千人を下回り、10年前から半減した。

長崎平和推進協会の継承部会では、修学旅行生らに被爆体験の講話をする語り部が21年の43人から29人に減った。

こうした状況は、長崎最大の被爆者団体である長崎原爆被災者協議会の活動にも影を落とす。

6月27日、年1回の評議員会の出席者が病気などで過半数に満たず、開始5分前まで会の成立が危ぶまれた。出席状況は悪くなるばかりで、この数年は役員の死亡、体調不良による退任も続き、組織存続の限界がちらつく。

それでもなお、被爆者は力を振り絞って証言を続けている。この2年間で新たに80人分の映像が動画サイトに公開された。

紙芝居や漫画を使った被爆体験の継承も急ピッチで進む。残された時間は少ない。

被爆者の「生の声」が消えようとしている今、私たちは何を根拠に「核なき世界」を訴えていくのか。その問いはかつてなく重く、切実である。

■核廃絶は誰の課題か

それを見越した対応はもちろん進んでいる。被爆者の語りを習得した人工知能（AI）を活用し、被爆者と疑似的に対話できるシステムが開発された。新しい技術が継承の手段を広げている。

長崎で最も大きな期待を集めているのは、市や関係団体による次世代継承事業だろう。被爆者と交流が深かった人、若者が体験を語り継ぐ取り組みだ。

未来への希望を感じさせる出来事が3月の本紙で報じられた。東京に住む10歳の少年が、長崎原爆資料館で被爆者から聞き取った体験談を自身の言葉で語った。

語り部のバトンは、より若い世代に渡ろうとしている。「自分にできることをしたい」という少年の意志が頼もしい。人の感情や熱を帯びた「生の声」は、やはり伝える力が大きい。

記憶は、再び語られることによって生き続ける。

被爆証言に触れた一人一人が、きのこ雲の下の惨状、戦後にわたるつらい体験に思いを巡らせ、自分の言葉で語る。その小さな積み重ねは、核兵器が使われない時間をさらに延ばす力になるだろう。

被団協代表委員の田中熙巳（てるみ）さんは昨年12月、ノーベル平和賞の受賞スピーチの前に「核兵器をなくすのはあなたたちの課題ですよ、と世界に伝えたい」と述べた。

核兵器の廃絶は、特別な誰かの使命ではない。現在と未来を生きるすべての人の役割である。私たちは田中さんのメッセージを受け止め、行動しなくてはならない。

「被爆者が語る過去」に耳を傾けてきた時代から「私たちが目指す未来」を語り継ぐ時代へ。世界から被爆の記憶と記録が失われないように、国内外の多くの人たちと共有したい。