スペイン料理で好きなのは？＜回答数 35,867票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第249回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「スペイン料理で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:スペイン料理で好きなのは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ミキサーで混ぜるだけ！簡単冷製スープ スペイン風ガスパチョ by 杉山遊さん
【材料】（2人分）
トマト 1個
キュウリ 40g
玉ネギ 20g
ショウガ 10g
<調味液>
パン粉 小さじ 4
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
ハチミツ 小さじ 2
酢 小さじ 2
トマトジュース 200ml
EVオリーブ油 小さじ 2
【下準備】
1、トマト、キュウリ、玉ネギは1cm角に切り、キュウリは飾り用に6粒取っておく。ショウガは皮をむき、みじん切りにする。
【作り方】
1、＜調味液＞の材料と、トマト、キュウリ、玉ネギ、ショウガをミキサーにかける。
2、(1)をカップに注ぎ、飾り用のキュウリとEVオリーブ油を飾る。
(E・レシピ編集部)
