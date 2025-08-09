スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「スペイン料理で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:スペイン料理で好きなのは？

・「スペイン料理で好きなのは？」の結果は…


・1位 … パエリア 51%
・2位 アヒージョ 30%
・3位 スペインオムレツ 13%
・4位 ガスパチョ 7%

※小数点以下四捨五入

35,867票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ミキサーで混ぜるだけ！簡単冷製スープ スペイン風ガスパチョ by 杉山遊さん　


【材料】（2人分）

トマト 1個
キュウリ 40g
玉ネギ 20g
ショウガ 10g
<調味液>
  パン粉 小さじ 4
  塩 少々
  粗びき黒コショウ 少々
  ハチミツ 小さじ 2
  酢 小さじ 2
  トマトジュース 200ml
EVオリーブ油 小さじ 2

【下準備】

1、トマト、キュウリ、玉ネギは1cm角に切り、キュウリは飾り用に6粒取っておく。ショウガは皮をむき、みじん切りにする。



【作り方】

1、＜調味液＞の材料と、トマト、キュウリ、玉ネギ、ショウガをミキサーにかける。



2、(1)をカップに注ぎ、飾り用のキュウリとEVオリーブ油を飾る。



(E・レシピ編集部)