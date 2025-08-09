第107回全国高校野球選手権大会で、県代表の東海大熊本星翔（熊本市、2年ぶり4回目）は第6日第2試合に登場し、南北海道代表の北海（2年ぶり41回目）との初戦に臨む。雨天順延などなければ10日の予定。東海大熊本星翔の野仲義高監督、北海の平川敦監督に戦いのポイントなどを聞いた。 （中野剛史）

−相手チームの印象は。

野仲 投手の起用、打線の組み替え、いろいろな面で平川監督の経験が感じられる。堅実な野球をしている。

平川 投手を中心に守りのしっかりしたチーム。失策も少なく、きちっとした野球をやっている。

−理想とする試合展開は。

野仲 まずは、投手を中心にゲームの入りを大事にする。確実にランナーを進めて得点に結びつけていきたい。

平川 うちも守りのチーム。少ないチャンスをものにできれば。

−相手チームの警戒している点は。

野仲 打者の選球眼も良く、しっかりと役割を生かしながら、チャンスになるとしっかり振ってくる。うちのエースの水野右京（3年）が右投手なので左打者に甘い球が入らないよう注意したい。

平川 1番打者の福島陽奈汰君（2年）が出て、主軸で点を取る形がしっかりある。1、2番打者の出塁を抑えたい。

−勝敗のポイントは。

野仲 投手の四球を減らし、野手がしっかりアウトを重ねていく。県大会は水野中心だったが、4人の投手をフルに使って継投で切り抜けたい。

平川 似たようなチーム同士の対決。四球やエラーはゲームの流れを決めるので注意したい。