日米の学生が熊本県などで開く交流イベントで11日、県内の被爆者が直接、被爆の実相を伝え核廃絶を訴える。長崎原爆で救護に当たった男性の体験を紙芝居で伝える予定で、演じてきた語り部の一人、工藤武子さん（87）＝熊本市＝は「（核保有国が互いにけん制し合う）核抑止力では本当の平和は訪れない。若者、特に米国の学生に、真の平和をもたらすのは人間の良心の抑止力だと伝えたい」と力を込める。 （藤崎真二）

イベントは第77回日米学生会議（一般財団法人国際教育振興会主催）。直近15年は交互に日米で開催。今回は約80人が関西、熊本、東京の3エリアで1週間ずつ共同生活しながら日米関係や社会問題を論議する。

熊本では、熊本地震の関連施設見学や天草でのホームステイなどを企画。平和学習もその一つだ。実行委員の学生が、熊本は次世代の継承の取り組みが盛んだと知り、戦後80年の企画として同県原爆被害者団体協議会（熊本被団協）に依頼した。

紙芝居は、被爆後のけが人を長崎市外の救護所に運んだ救援列車に乗務した元国鉄職員、深堀弘泰さん＝2022年、96歳で死去＝の体験を基に、熊本被爆二世・三世の会（青木栄会長）が関係者の協力を得て作成。17年から、工藤さんらが学校などでの平和学習に活用してきた。

紙芝居は絵を見ながら物語を追いかけることから見る側の想像力をかき立て、演じ手と共感を生みやすいともいう。深堀さんは家族、親族とも失った。長崎市で7歳のとき被爆した工藤さんも、両親やきょうだいを被爆の影響とみられるがんで亡くした。「この紙芝居は原爆の非人道性や家族愛が感じられ、内容が濃い」と語り、共感したという。

今回、紙芝居を映すスライドに入れる英語の字幕は、日米の実行委員が協力して翻訳した。米国の学生に少しでも思いが届いてほしいと、電子辞書を片手に英語のあいさつ文を考えたという工藤さん。「『核には核』では、いつか人類は滅びる。それに若者が気付くように訴えたい」と強調する。

平和学習では、熊本被団協の前会長、武田頼弘（よしひろ）さん（81）も登壇。仕事で64カ国を訪れた経験を生かし、英語で講演する。核兵器が存在する以上、将来、人工知能（AI）が人間の意思を超えて核を使う危険性があると指摘し、学生たちに考えるよう促すつもりだ。

ノルウェーでのノーベル賞授賞式に参加した高校生平和大使、九州学院高3年の島津陽奈さんも登壇する。