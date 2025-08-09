なぜ聞かぬなぜに届かぬ被爆者の叫びは一途「核の廃絶」

元高校教諭で被爆者の六田正英さん（92）＝長崎県大村市＝は、平和への願いを込めた短歌を創作し、世に問い続けている。一方で「平和は自身で考えるもの」と語り、小学生や市民向けに平和授業の講師を務める。被爆80年の今夏は、例年よりも多く教壇に立つ。

長崎市の瓊浦中1年だった12歳の時、現在の銭座小近くの自宅に帰り着いたところで被爆。家屋の下敷きになったが、はい出した。金比羅山の中腹まで逃げ、炎と黒煙に包まれていく長崎のまちをぼうぜんと眺めた。一緒に下校した友人2人をはじめ、爆心地から約800メートルの瓊浦中に残っていた生徒や教諭など約400人が被爆死した。

先月、大村小（大村市）であった平和授業。六田さんの話に聞き入った6年生約100人は、次々と手を挙げた。「避難する時はどんな気持ちでしたか」。六田さんは「『追われるがごとく』という言葉通り、着の身着のままで逃げました」。記憶を再確認するように、あの日の自分と同年代の子たちの質問に答えた。

◇ ◇

六田さんは高校2年で短歌を始めた。担任が放課後の教室で指導してくれた。

国語教諭として佐世保市の高校に勤務していた28歳の時、別の高校の国語教諭だった眞砂子さんと結婚した。同じ被爆者で、共通の趣味は短歌。熱心なクリスチャンだった眞砂子さんは母の介護や子育ての傍ら、教会に通った。六田さん自身は仏教徒だが、妻がミサに出る日は朝食を作った。

早朝ミサ終へて帰宅の戸に立てば夫作りたるオムレツ匂ふ

眞砂子さんが詠んだ短歌には、夫婦間のいたわりがにじむ。互いに原爆の話をすることはほとんどなかったが、年2回の被爆者健診は一緒に受けた。

2015年、眞砂子さんは82歳で死去。同年の原爆死没者名簿に名を連ね、奉安された。今夏、六田さんは妻を思って詠んだ。

奉安の死没者名簿久々に風通しさる妻もその中

（今井知可子）