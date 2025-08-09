長崎市坂本2丁目の山王神社で8日、被爆クスノキの傍らで平和について考える「鎮守の杜カフェ」が始まった。神社近くのレストラン「ひいらぎ」（同市浜口町）が出店し、収益の一部をクスノキの保全に充てる。10日まで。

山王神社は、爆心地から南東約800メートルに位置し、被爆クスノキや、片方の柱だけが残った「一本柱の鳥居」といった被爆遺構で知られる。カフェは被爆80年の節目となる今年、参拝客らに平和について考えてもらおうと、神社が初めて企画した。

境内に設けた休憩スペースでは、同市出身の歌手・福山雅治さんが歌う「クスノキ」の曲が流れ、無料で折り鶴作りや平和の紙芝居を見ることもできる。

長与町の河上博美さん（62）は、今年2月に亡くなった被爆者の父を思って参拝し、折り紙で鶴を折った。「クスノキの保全に役立てばと思って来ました。心を落ち着かせて平和を考えるいい機会になった」と語った。

メニューは、ミルクセーキ（税込み600円）など。

9日は、原爆がさく裂した午前11時2分に境内で黙とうを行う予定。雨天時は屋内に移動する。 （鈴鹿希英）