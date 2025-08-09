第107回全国高校野球選手権大会で、県代表の佐賀北（佐賀市）は大会第5日の9日、第3試合で栃木県代表の青藍泰斗と初戦を戦う。佐賀北の本村祥次監督（31）、青藍泰斗の青山尚緯監督（27）に試合のポイントや意気込みを聞いた。 （竹中謙輔）

−相手校の印象は。

本村 エース左腕の永井竣也投手（3年）は、四死球が少なく直球でも変化球でも組み立てができる。何より内野の守備が素晴らしいという印象だ。

青山 エースの稲富理人投手（同）を中心に守りからリズムをつくり、攻撃につなげるチーム。地方大会では、堅守と勢いのある打撃が目立っていた。

−勝敗のポイントは。

本村 稲富と捕手の片渕絢心（同）のバッテリーが要。2人がしっかりとした試合運びをしてくれたら勝機はある。打撃では3、4番が甲子園に入って調子を上げてきているので、活躍を期待している。

青山 永井、ショートの佐川秀真（同）、センターの鈴木俊世（同）が守備でも攻撃でもチームを引っ張っていく存在。センターラインの3人が躍動すれば勝ちにつなげられる。

−若い監督同士の戦い。試合への意気込みは。

本村 自分より若い監督に当たるとは思わなかった。勉強させてもらう。選手は地に足を着け、これまで通りのことを大舞台で発揮してほしい。

青山 35年ぶりの甲子園。まずは1勝して校歌を歌いたい。年齢は特に意識していないが、新しい風を甲子園に吹かせたい。