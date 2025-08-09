佐賀県の山口祥義知事は8日の定例記者会見で、整備方針が未定の九州新幹線西九州（長崎）ルートの新鳥栖−武雄温泉間を巡り、19日に長崎県とJR九州のトップとの意見交換を行うとした上で「問題が起きている北陸新幹線を題材にする」と説明した。3者の意見交換は昨年5月以来、2回目。

西九州ルートを巡っては、2018年に国がフリーゲージトレイン（軌間可変電車）の開発を断念。国や長崎県、JR九州がフル規格整備を主張する一方、佐賀県は合意がないとした上で、財政負担などへの懸念を示している。

北陸新幹線の敦賀（福井県）−新大阪間でも財政負担やルートの問題が顕在化し、佐賀県は「北陸を切り口に議論するのが有意義」と両者に呼びかけていた。県関係者は「北陸の現状を共有することで、新たな着想につながるのではないか」と話している。

山口氏は伊万里市の民家で母娘が死傷し、強盗殺人容疑などでベトナム国籍の技能実習生が逮捕された事件にも言及。被害者に哀悼の意を示した上で「（外国人と）共生していくという大きな考え方はぶれてはいけない」と強調した。

技能実習生については「単に労働力として見るのではなく、一人の人間としてフォローしていくことが大事」と述べ、受け入れ企業などへの研修充実を図る考えを示した。 （田中早紀）