佐賀県鳥栖市は8日、JR鳥栖駅に改札口を新設する方針を明らかにした。同駅は改札口が西側のみで、サッカーJ2サガン鳥栖の本拠地・駅前不動産スタジアムや約4千人が働く鳥栖商工団地などがある東側へのアクセス向上が長年の懸案だった。新しい改札口は線路をまたぐ歩道橋「虹の橋」に隣接する形で整備。ホームから改札口にアクセスできる跨線（こせん）橋や改札連絡通路も備えることで、西側の改札口を通らずに東側へ行くことができる。

市は事業期間を8〜11年、事業費を少なくとも24億円と見込んでおり、最大2分の1が助成される国庫補助金の活用を目指す。

同駅の利用者は、東側に行くためには西側の改札口を出て、虹の橋を渡る必要がある。新たな改札口を巡っては、市が2023年8月、駅東側へのアクセス向上を図る短期施策を議論する検討会を設置。自治会や商工団体の代表らが5案を審議し、ホームをつなぐ南側地下通路を延伸して東口を新設する案と虹の橋を活用する跨線橋案の2案に絞った。

24年10月からJR九州や有識者を交えた実務者会議で検討を重ねた結果、跨線橋案を採用する方向性が示され、今年7月23日の庁議で市の方針を決定した。

市執行部はこの日、市議会全員協議会で改札口の新設について報告した。地下通路延伸案は事業期間が10〜15年、事業費が少なくとも38億円と費用対効果が低く、国庫補助金の要件を満たさないと説明。向門慶人市長は「事業期間が短く、事業費が低いことや国庫補助金の採択要件を満たすことなどから、跨線橋案に決定すべきとの結論に至った」と理解を求めた。

向門市長は5日にJR九州の古宮洋二社長と面会し、市の方針を説明しており、古宮氏から「国の補助事業採択や事業期間の短縮、経費節減等に向けた検討に協力する」との回答を得たという。

市議からは、新たな改札口が歩道橋の人流を妨げることへの懸念や、JR側にも財政的な負担を求める意見などが出た。

方針決定を受け、鳥栖商工団地に入居する企業でつくる協同組合鳥栖商工センターの松雪秀敏会長は「長年の懸案がやっと解消される。一歩前進」と評価しつつ、将来的な鉄道高架化を求めた。鳥栖商工会議所の斉藤恭宏会頭も決定を歓迎した上で「駅舎を含めた周辺開発や鉄道高架化の本格的な議論を始める必要がある」と述べた。 （前田絵）