

（写真：Dikushin／PIXTA）

【画像】今後の20年間は「中年未婚男性激増時代」に突入する

未婚男性というと。20代の若い独身男性をイメージしがちですが、それは昭和までの話です。国勢調査の長期推移によれば、1920年は20〜50代までの未婚男性のうち20代が占める割合は87％でした。

それは戦後1970年代の第二次ベビーブーム期まで継続しますが、その後未婚の高年齢化が急速に進み、2020年時点では、20代の割合は41％まで低下します。かわって増えたのが40〜50代の未婚男性で、その割合は36％と拮抗しています。今後の推計では2050年に20代と40〜50代の未婚男性の人口はほぼ同数となります。

ここでいう未婚とはあくまで一度も婚歴のない人を指します。一度も結婚せずに生涯を終える指標としての生涯未婚率（50歳時未婚率）も3割を超えると推計されているので当然かもしれません。もはや、未婚男性の中心は若者ではなくおじさんとなりつつあり、今後の20年間は「中年未婚男性激増時代」に突入することになります。





阿部寛主演の「結婚できない男」

そんな未来を予言するかのようなドラマがかつてありました。2006年夏に放送された阿部寛主演の「結婚できない男」です。平均視聴率16.9％、最終回視聴率は22.0％という人気のドラマで、2019年には続編「まだ結婚できない男」まで放送されました。

このドラマの主人公桑野信介（阿部寛）は、40歳で未婚。職業は建築デザイナー。自分の事務所を立ち上げているくらいですから、年収もいい方でしょう。家族でも住めるくらいの広い、しかも、夜景のきれいなタワーマンションで1人暮らし。

劇中でも女性陣から指摘されていますが、「高年収で高身長、ルックスも悪くなく、お見合い写真だけならモテるのにねえ」と言われる桑野ですが、残念ながら、そのこだわりの強すぎる偏屈な性格によって結婚どころか恋愛にも縁がないキャラとして描かれています。

とはいえ、本人はそうしたソロライフをちっとも苦痛とも思っておらず、むしろ徹底的に「一人が好き」というソロ気質の男として行動します。「1人レストラン」「1人焼肉」「1人ビアガーデン」「1人花火大会鑑賞」「1人はとバスツアー」などあらゆるソロ活を満喫するシーンが登場し、まだ「ソロ活」という言葉がなかった頃に先んじてソロ活を実践していた元祖的存在です。

ドラマのタイトルは「結婚できない男」ですが、本人的には「俺は結婚できないんじゃないんだ、結婚しないんだ」と言うように、明確に「結婚しない」という強い意志を持つ選択的非婚であり、「妻と子どもと家のローンは人生の三大不良債権だ」などという名言（迷言）を発します。

加えて「豊かさとは収入の額で決まるんじゃない。自分が自由に使える額、いわゆる可処分所得がいくらあるかで決まるんだ。独身なら稼いだ金は全部自分のもんだ。結婚すれば稼いだ金は妻と子に食いつぶされるだけだ」と力説するのです。

男性の生涯未婚率16％だった時代

このドラマが放送された2006年は後期就職氷河期が終わった頃で、水面下では未婚化が進行していたものの、男性の生涯未婚率16％（2005年）の時代で、で世間的にまだ未婚問題がそれほど深刻になってはおらず、未婚中年男性の急増も顕在化されていなかった頃でもあります。

だからこそ、ドラマの中では桑野の奇人変人ぶりを徹底的におもしろおかしく演出し、「自分の周りにもいるいる」というある意味道化的存在として見せることで高視聴率を獲得しました。

むしろ、この頃は「中年の独身であるがゆえに可処分所得が多く、家族持ちの夫や父親と違い、自分のためだけにお金を自由に使える悠々自適な独身貴族」というイメージがあった時期でもあります。

「自由に使えるお金のない中年独身庶民」が増えた

では、実際、現実社会において40歳の中年未婚男性の経済状況がドラマ放送時と現在とでどう変化しているかを見てみましょう。

就業構造基本調査から、2007年と2022年の40〜44歳の未婚男性の年収別構成比と年収別未婚率の増減を比較します。





まず、年収別構成比を見ると、年収500万円を境に、下は未婚構成比が増え、上は減っています。つまり、2007年と2022年とでは40代前半の未婚男性は500万円未満の構成比だけが増えたということになります。もちろん、全体的に年収500万円以上の男性が減ったわけではありません。500万円以上の男性は結婚しているということです。

年収別の未婚率の増減で見ても、年収600万円以上の未婚率は、これほど全体の未婚率が上昇しているにもかかわらずまったく増えていません。もっとも未婚率の増えた年収帯は300万円台です。

ここからわかるのは、2007年時点では確かに「悠々自適な中年独身貴族」は一定数いましたが、2022年になると「独身貴族」は消滅し、いうなれば「可処分所得が少なく、自由に使えるお金のない中年独身庶民」が増えたということになります。当然、家賃の高いタワマンなどに住むこともできず、優雅なソロ活をするような金銭的・時間的余裕もなく、日々の生活で精一杯で「結婚したくてもできない男」が残ったということになります。

しかも、2022年で40〜44歳の世代とは2007年時点では25-29歳の若者でした。まさに就職氷河期ど真ん中に社会に出た人たちです。ドラマ放送時に若者として桑野を見て笑っていた若者が、まさか自分が桑野の年齢に達した時に「金がなくて結婚できない」状態になっているとは思いもよらなかったでしょう。

結婚する・しないに関して本人の自由意思だということに異論はありませんが、それはあくまで桑野のような「それを選択できる側」だけの話であり、今の日本が直面している未婚化は決してそれぞれの自由な選択的意思によるものではありません。むしろ、「本当は結婚したいのに結婚できない男たち」、いわゆる不本意未婚が増えているというものです。

不本意ながら未婚である割合が半分以上に

かつて1990年代前半までは少なくとも「結婚したい」と思う20〜34歳未婚男性のうち約8割は結婚できていましたが、2015〜19年あたりではそれが5割台にまで激減しました（参照→｢不本意未婚｣結婚したいのにできない若者の真実）。自由な意思で非婚を選択したわけではなく、不本意ながら未婚である割合が半分以上を占めるようになったがゆえの未婚化なのです。

そして、この不本意未婚は、男性の場合その年収に大きく左右されます。

40代男性を対象に、「不本意未婚（結婚を希望していたのにいまだに未婚）」か「選択的既婚（結婚を希望していてその通りに結婚した）」人口割合を各年収に算出したものが以下のグラフです。





一目瞭然ですが、年収が低ければ低いほど不本意未婚率は高くなり、逆に、年収が高ければ高いほど選択的既婚率が高まります。年収400万未満では不本意未婚率は40％以上もありますが、年収500万円以上は逆に50％以上が選択的既婚です。要するに、自分の意思で男性が結婚を選択するためには、500万円以上の年収が必要になるということです。

もちろん、これは40代における年収なので、結婚を決めた時点で500万円が必須というものではありませんが、「40代になった時にそれくらいは稼げているはず」という将来の展望や希望があるかどうかは大きなポイントです。だからこそ、こんな未婚化が叫ばれている今でも、大企業勤務や公務員の男性の未婚率はほとんど上昇していません。つまり、中間層以下の男性にとっては「結婚は意思や選択の問題ではなくお金の問題」ということになるわけです。

一方で、若いうちから稼ぎがあったり、将来有望だと見込まれた男性は、それこそ「自分の意思や選択とは関係なく」、結婚を希望する女性たちから一本釣りされることでしょう。それこそ不本意未婚の対極にある不本意既婚ともいうべきものかもしれませんが、結婚したらしたで「家族のために働き、お金も時間も惜しまない家族オタク」のように変貌する男性も少なくありません。

「独身貴族」とはほど遠い存在

「結婚できない男」の桑野のような高年収でもこじらせたタイプの中年未婚もいないわけではありませんが、激増する中年未婚人口の大部分は、かつてのイメージのような「独身貴族」とはほど遠い「不本意結婚難民」なのかもしれません。しかも、決して貧困というレベルではなく、かつては普通に結婚できていた中間層年収帯では結婚できなくなったという「中間層の貧民化」が根底にあることは忘れてはならないでしょう。

ちなみに、桑野は続編においても相変わらずの偏屈ぶりを発揮し、誰とも結婚することもなく、50歳を超えていますが、選択的非婚としてとてもしあわせそうです。それも経済的な安定があるがゆえであるとも言えます。結果的に結婚する・しないにかかわらずお金という経済基盤は大切でしょう。

（荒川 和久 ： 独身研究家、コラムニスト）