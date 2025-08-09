¡ÎÊ¡²¬¸©¡ÏÍÅ²øÉÝ¤¤¡¡¤É¤¦¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¡©¡ÚÈô¤Ó½Ð¤¹ÍÅ²ø¡½¤ª¤Ð¤±²Ê³Ø´Û¡Ûç
¡¡ÍÅ²ø¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ëÀ¤³¦¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Êá¤Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÉÝ¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
¡¡½Ð¸ý¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¿Í¤¬¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë»þ¡¢Ç¾¤Î¡ÖÙ¨ÅíÂÎ¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÌÜ¤ä¼ª¡¢É¡¡¢¸ý¡¢ÈéÉæ¤Ê¤É¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Ù¨ÅíÂÎ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢°ÂÁ´¤«´í¸±¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£´í¸±¤À¤ÈÇ¾¤¬È½ÃÇ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤½¤¦¤À¡£°Å¤¤¾ì½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢²Ð¤Î¶Ì¤ÎÀÖ¤¤¿§¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¡¢È¿¼ÍÅª¤ËÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡²Ê³Ø´Û2¡¢3³¬¤ÎÅ¸¼¨¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¡£ÅÉ¤ê¤«¤Ù¤ä¾®Æ¦Àö¤¤¤¿¤Á¡¢5É¤¤ÎÍÅ²ø¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿¤é¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¡£
¡¡ÍÅ²ø¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ç¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¡ÖÍÅ²ø¤ª¤Ð¤±²Ê³Ø´Û¡×¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Í¡£¡¡¡Ê¸åÆ£´õ¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡¡ÍÅ²ø¤ª¤Ð¤±²Ê³Ø´Û¡Á²Æ¤Ï¡Ö¤¤â¤À¤á¤·¡×¤Ç¤Ò¤ó¤ä¤êÂÎ¸³¡ª¡©¡¡¤³¤ï¤µ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡Á¡¡8·î31Æü¤Þ¤Ç¡£µ×Î±ÊÆ»ÔÅì¶û¸¶Ä®¤Î¸©ÀÄ¾¯Ç¯²Ê³Ø´Û¡£¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¼çºÅ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï°ìÈÌ410±ß¡¢4ºÐ¤«¤é¹â¹»À¸210±ß¡¢65ºÐ°Ê¾å¤È3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï¹â¹»À¸°Ê²¼¤âÌµÎÁ¡Ë¡£Æ±´Û¡á0942¡Ê37¡Ë5566¡£
