第107回全国高校野球選手権大会で、大分県代表の明豊（別府市、5年連続11回目）は9日の大会第5日第4試合で千葉県代表の市立船橋（3年ぶり7回目）と対戦する。明豊の川崎絢平監督、市立船橋の海上雄大監督に試合のポイントなどを聞いた。

−相手の印象は。

川崎 レベルが高い千葉県を勝ち上がってきたチーム。技術面だけでなく、精神的な強さも持っている。下位も長打を打てる抜け目のない打線、能力の高い投手陣…。ここのところ甲子園では千葉の高校に勝てていない。難しい試合になるんじゃないかと思う。

海上 5年連続で出場している隙のないチーム。ミスができない。

−キーマンは。

川崎 3年生の投手3人だと思う。左の寺本悠真と大堀羚斗、右の大浦崇輔。どれだけ失点を少なくできるか。そうすれば、後半に勝負ができる。

海上 昨年から試合に出場している捕手の花嶋大和（3年）、外野手の大木陽翔（同）がポイントになるかな。

−理想の試合展開は。

川崎 適材適所で力を発揮できる選手を当てはめていく、そういう点で相手とチームカラーは似ているのかもしれない。ビッグイニングをつくられると太刀打ちできなくなるので注意したい。

海上 投手4人を中心に、とにかくディフェンスからリズムをつくっていきたい。うちも、なんとか失点を防ぎ、食らいついていきたい。

