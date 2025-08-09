『爆笑レッドカーペット』総合演出が語る11年ぶり復活と新旧メンバーへの思い 常連組の「ぶっとい一発」に感謝
●“レスキュー番組”のフリが18年経って効く
11年ぶりに復活するフジテレビ系バラエティ特番『爆笑レッドカーペット 〜真夏の最新ショートネタ60連発! 大復活SP〜』(11日18:30〜)。芸人たちが普段とは違う約1分間のショートネタを披露しては、レッドカーペット仕様のベルトコンベアで流されていくのが代わる代わる繰り広げられていく画期的なスタイルで、2000年代のフジ黄金期を支えた番組だ。
MCの高橋克実＆今田耕司、常連組の狩野英孝、しずる、フルーツポンチ、柳原可奈子といった面々に加え、こちらも変わらず総合演出を務めるのは、元フジテレビの藪木健太郎氏。今回の復活の経緯や新旧メンバーへの思いを語ってくれた――。
(左から)MCの今田耕司、高橋克実、スペシャルMCの西畑大吾 (C)フジテレビ
○海外展開の可能性も感じていたフォーマット
かねてから『爆笑レッドカーペット』のフォーマットには、まだ可能性があると考えていた藪木氏。「横に流れていくベルトコンベアは、120cmの幅に入るセットだったら何でも置けて、最後はそこに乗っているというルールさえ守れば、後は自由にできるという優れモノなんです。だから、お笑いじゃなくても(エンターテインメントの装置として)海外に持っていけるんじゃないかと思っていて、そのためには一度日本で復活しておきたい」との思いを抱えていたというが、そんな中で古巣をめぐる一連の事案が起きた。
「自分に何かできないかとやきもきしていた中、今年の春に、『爆笑レッドカーペット』を一緒にやってくれていた小仲(正重、当時・バラエティ制作センター室長／現・スタジオ戦略本部第3スタジオ ゼネラルプロデューサー)が“またやろうと思っているんですけど、協力してくれませんか?”と呼んでくれました」
YouTubeショートやTikTokを見ていると、次々に『爆笑レッドカーペット』の動画がリコメンドされてくるといい、「短時間でネタが最後まで完結するというスタイルは、今の時代に合うと思ったので、やれるんだったらすごくうれしい」と、総合演出として参加することに。
そもそもこの番組は、2007年に『発掘!あるある大事典II』(関西テレビ制作)の打ち切りを受けて“レスキュー番組”を自負して急きょスタートした経緯があるだけに、「18年経って、このフリが効いてくるとは」と感じながら、今回の収録本番前にも、MCの高橋と今田に「レスキュー番組として始まりましたから、ちょうどいいタイミングなので気楽にやりましょう」と声をかけたそうだ。
奇跡的に保管されていた“レッドカーペット”の表面
番組キャラクターの「レッカーくん」
○奇跡的に保管されていた傷だらけのカーペット
番組としては11年ぶり、コーナーとしては2018年元旦の『爆笑ヒットパレード』内で放送され、それ以来7年ぶりの復活となるが、番組の象徴であるカーペットの部分は奇跡的に保管されていた。番組開始当初から使ってきたものだけに、「もうシワシワで、伸び切れるんじゃないかと思うくらい亀裂がいっぱい入ってます。これが、数々の勇者たちが残した戦いの痕なんです(笑)」と、そこには芸人たちの魂が刻まれている。
もう一つ残っていたのは、番組キャラクター「レッカーくん」のトロフィー。「手は折れ、王冠はなくなり、ハゲハゲになっちゃって見るも無残だったんですけど、全部きれいに修復しました」と、現役時代の輝きを取り戻した。
ちなみにこのキャラクターは、絵の得意な当時のADに「一反木綿とM＆M’Sのキャラを足して2で割って」とオーダーしてデザインされたという。
●「懐古主義になりすぎない」バランス重視のキャスティング
オードリー
ナイツ
(C)フジテレビ
出演芸人のキャスティングにあたって意識したのは、懐古主義になりすぎないこと。まずは、オードリー、ナイツ、狩野英孝、柳原可奈子ら当時売れ始めて現在第一線で活躍する芸人たちに声をかけ、次に、ゆってぃ、ゴー☆ジャスといった番組発のブレイク組。そして、『レッドカーペット』をテレビで見ていた今の人気者たち、さらに新たに発掘する若手勢を297組にも及ぶオーディションで選び、全60組中34組が初登場となる。
ラジオ番組を持っている芸人たちは、今回の復活について続々と言及。オードリーは「“ズレ漫才”ってキャッチコピーは、藪木さんが付けてくれた」(若林正恭、ニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』)、ナイツも「“レッドカーペット賞”を獲って営業が一気に増えて、バイト辞められた」(塙宣之、TBSラジオ『ナイツのちゃきちゃき大放送』)と、ターニングポイントになった番組と位置づけている。
また、狩野英孝、しずる、フルーツポンチ、柳原可奈子は、藪木氏が『爆笑レッドシアタ ー』でも一緒に仕事をしてきた面々。「ネタ番組を主催する立場として 芸人さんの皆さんとフラットな関係でいなきゃいけなと思っているのですが、彼らに“新しいネタにしてもらえる?”とか“こういうネタで行きましょうか?”とか相談できる関係なのはいろんな点で利点もあるんです。とはいえ、様々な芸人さんが出てくるのがネタ番組の良さなので、バランスを重視しました」とスタンスを明かす。
柳原に関しては、母親になって初のネタ番組。「声をかけたら“やります”と言ってくれて、“おかわり”のネタも衣装を全部そろえて準備してきてくれました」といい、やはり演者側としても思い入れのある番組であることがうかがえる。
狩野英孝
しずる
フルーツポンチ
柳原可奈子
(C)フジテレビ
○狩野英孝に感じた「根っこはネタの人」
MCの今田耕司は、狩野英孝のネタを見て「イケメンネタで『レッドカーペット』でブレイクした後に、いろんなことが人生の中でもあって、その中で今日出てきてピンネタを見たときに、なんか胸が熱くなりましたね。人生っていうのはそのとき最悪でも、頑張っていれば、やり続けていれば、どんどん前向きな気持ちになれる……そんな一人コントを見ながら噛み締めてましたね(笑)。いろんな紆余曲折があっての今が、すごく輝いてました。カッコよかったですね」と、年月の重さをしみじみ語っていた。
バラエティでイジられキャラが確立している狩野は、「僕はネタで出てきた芸人なんですよ」と言って笑いが起きるポジションになっているが、藪木氏は「今回のネタを見てもそうですし、過去のVTRを見ても“イケメン”という括りだけで本当にいろんなネタを作っているんだと思って、やっぱり根っこはネタの人なんだと感じました」と再確認したそうだ。
●「王道じゃない」芸人の減少に寂しさも
オーディションで感じた11年の変化を聞くと、「今は動画でネタのアーカイブが大量に見られる時代なので、みんな見せ方とかコツとかを習得して、ある程度のレベルまで行くのがすごく速いと思いますし、ショートネタを作る力もあるなと思いました」と、芸人の層がさらに厚くなっているのを実感。
一方、『爆笑レッドカーペット』のような番組がなくなり、多くの芸人が賞レース重視になった結果、「リズムネタとか、キャラクターの強いネタが減って、いわゆる王道のネタが多いんです。早く人気者になるには、王道じゃないほうが速いと思うんですけどね(笑)」と、寂しさも感じているようだ。
キャラクターの強いかつての常連組たちは、「レッドカーペット芸人」「一発屋」と呼ばれることもあったが、「一発とはいっても、それが、ぶっとい一発なんですよ(笑)。5GAPとか、ザ・パンチとか、ゴンゾーとか、それを持って日々戦ってる感じがたくましいなと思っていましたが、今回見ると、みんな分厚さがちょっと増していて(笑)。これをずっと続けているのが素晴らしいし、同じネタだけど置きにこないというのが、すごく良かったですね」と感謝した。
○西畑大吾の出現で疑心暗鬼になる高橋克実
今回MC陣に新たに加わっているのは、なにわ男子の西畑大吾。この出現により、高橋克実が自分の立場を脅かされて疑心暗鬼になるという要素を作った。
「西畑さんは克実さんより目立つ赤い紋付袴を着ていて、克実さんは“俺をどかそうとしてるんじゃないか”とライバル視して、収録上では最初、ちょっとつっけんどんとしてるんです(笑)。放送ではそこまで伝わらないと思うので、ここで言っておきます(笑)」
高橋と言えば、最後に「レッドカーペット賞を決める人を克実さんに決めてもらいます」というおなじみのやり取りもあったが、「こういう面倒くさいくだりを作るのが大好きなんです(笑)」という藪木氏。「テンポ、テンポで進んでいくとツルンとした番組になってしまうので、一番テンポが悪い面倒なことをわざと入れているんです」と狙いを語っている。
出演芸人（右は初登場34組）(C)フジテレビ
○『爆笑レッドカーペット 〜真夏の最新ショートネタ60連発! 大復活SP〜』出演芸人
相性はいいよね ／ アキラ100％ ／ アルコ＆ピース ／ アンガールズ＆阿佐ヶ谷姉妹 ／ えびしゃ ／ オードリー ／ 蛙亭 ／ 狩野英孝 ／ キャツミ ／ キンタロー。 ／ クールポコ。 ／ くまだまさし ／ ぐろう ／ ゴー☆ジャス ／ コットン ／ ゴンゾー ／ ザ・パンチ ／ ジェラードン ／ シシガシラ ／ しずる ／ 信濃岳夫・金原早苗 ／ シューマッハ ／ ジョイマン ／ 庄司智春 ／ ジョックロック ／ 真空ジェシカ ／ 新鮮なたまご ／ スクールゾーン ／ スクラップス ／ ずん 飯尾和樹 ／ そいつどいつ ／ チェリー大作戦 ／ 超速バギー ／ チョコレートプラネット ／ ツートライブ ／ 友田オレ ／ ナイツ ／ なかやまきんに君 ／ ナチョス。 ／ ななまがり ／ ネルソンズ ／ ハイキングウォーキング ／ バッテリィズ ／ バローズ ／ ビコーン! ／ 5ＧＡＰ ／ ファイヤーサンダー ／ ファンファーレと熱狂 ／ 藤崎マーケット ／ フルーツポンチ ／ ベルナルド ／ 満丸 ／ 柳原可奈子 ／ やまぐちたけし ／ ヤンシー＆マリコンヌ ／ ゆってぃ ／ ラパルフェ ／ ラランド ／ ランパンプス
●藪木健太郎1971年生まれ、三重県出身。早稲田大学卒業後、95年にフジテレビジョン入社。照明部から2002年にバラエティ制作に異動して『アヤパン』『力の限りゴーゴゴー!!』『笑う犬』シリーズ『新堂本兄弟』『爆笑ヒットパレード』などを担当。『爆笑レッドカーペット』のほか、『爆笑レッドシアター』『うつけもん』シリーズ『THE MANZAI(第2期)』『ENGEIグランドスラム』などのネタ・演芸番組を立ち上げ、18年から共同テレビジョンに出向。『ザ・ベストワン』『賞金奪い合いネタバトル ソウドリ〜SOUDORI〜』(TBS)、『両親ラブストーリー〜オヤコイ』(読売テレビ)、『ザ・マスクド・シンガー』(Amazonプライム・ビデオ)などを制作し、22年3月末で出向元のフジテレビを退社。メイクスマイルカンパニー「Sunny Pictures(サニー・ピクチャーズ)」を設立し、『やりかたのウタ 〜気になる HOW to ウタいまSHOW〜』(中京テレビ)、『矢作兼のキズキの建築』(BSフジ)、『ザ・コメデュアル』(Netflix、Amazonプライム・ビデオ)などを制作。『とんねるず THE LIVE 2024 Budokan』の演出も手がけた。
