64歳の美人演歌歌手、2017年に24歳下の夫と再婚 結婚記念日は親友の誕生日
歌手の藤あや子が、11日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
藤あや子 ＝テレビ朝日提供
現在64歳の藤は、2017年に再婚した24歳下の夫と今年で結婚8年。結婚記念日は親友の坂本冬美の誕生日でもあるという。
夫と6年前に引き取った2匹の保護猫と賑やかな日々を過ごす藤の自宅には、飼い主のいない猫が餌を食べに来るようになったそう。その猫を保護し、新しい家族に譲渡することになったが、悩んだこともあるという。また、最近新たな猫が来るようになったが、その猫が餌のお礼に持ってきた“猫の恩返し”に驚かされたと話す。
昨年亡くなった世界的ピアニストで愛猫家でもあるフジコ・ヘミングさんとは、猫が縁で親しくなったという藤。フジコさんの代表曲「ラ・カンパネラ」に、自ら歌詞を付けて歌うことになったそうで、平和への願いを込めたその歌には、戦争を体験した亡き父への思いも込められていたという。
