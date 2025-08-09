街でもビーチでも映える機能派トップス！【ビラボン】のラッシュガードがAmazonで販売中！
フード付きで紫外線対策も抜かりなし！【ビラボン】のラッシュガードがAmazonで販売中！
フロントのBILLABONGロゴとフード裏の総柄がアクセントになったジップアップパーカー仕様のラッシュガード。サムホール付きの長袖が手の甲までしっかりカバーする。吸水速乾、UVプロテクション（UPF50+）を備えた、マットな質感のリサイクルポリエステルスムース素材を使用。程よくゆとりを持たせたLOOSE FITのシルエットで、タウンユースやワークアウトなど様々な用途に使用可能。同柄のスイムウェアとセットアップでの着用もおすすめ。
吸水速乾性とUVカット機能を備えた高機能素材を使用し、日差しの強いシーンでも快適に過ごせる設計となっている。
程よくゆとりのあるシルエットで動きやすく、街中でのタウンユースや軽い運動にも幅広く活躍してくれる。
フード裏の総柄と胸元のロゴがアクセントとなり、スポーティーながらもおしゃれな印象を与えてくれる。
手の甲までカバーするサムホール付きの袖が特徴で、紫外線を防ぎながらしっかりと肌を守ってくれる。
