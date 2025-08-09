ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢Éã¡¦¾¡É§¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤Ë¡ÖÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÁÐ»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬8Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£94Ç¯¤Ë32ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Ç²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÃæÀî¾¡É§¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Æ¡¡Ã«Ãæ¡¡¾ïºß»û¤ÎÉã¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ë¡¢Êì¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÁÐ»Ò¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÅöÆü¤Î»Ñ¤ä¾¡É§¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡ÖÉã¤Î·ì¤â¡¢ÁÄÉã¤äÁÄÊì¡¢ÀèÁÄÂå¡¹¤ß¤ó¤Ê¤Î·ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥¯¥ë¤ÊÁÐ»Ò¤¿¤Á¤òÌ¿¤«¤±¤Æ¼é¤ê¤Þ¤¹!Éã¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤À¤í¤¦¤Ê?´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê?ÁÄÉã¤Ë¤â¡¢²ñ¤ï¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡¡¤³¤ì¤Ï¿·¤·¤¤´¶³Ð¤Ç¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ30Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤±¤Éº£¤âÁ´¹ñ¤«¤é¤ªÊè»²¤ê¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤ªÊè¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëµ¤»ý¤Á¡¡Éã¤â¤¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤ï¤¿¤·¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡Ö¼¡¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤éÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ!¡×¤Èµ¤·¤¿¡£