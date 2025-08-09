本日8月9日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！

今回は沖縄スペシャル第2弾。沖縄ならではのユニークな“神様”が続々登場！

前回、沖縄県・伊江島の神を紹介してくれた男性は、実は沖縄県内で流れるラジオ3局でMCを務めるラジオパーソナリティーだった！そこで、その男性に聞いた沖縄の“神様”たちを一挙に紹介する。

■21歳で世界2位！沖縄“ジェラートの神”

イタリア・ジェラート協会から“世界ジェラート騎士”の称号を与えられた“ジェラートの神”米盛勝也さん。現在その称号を持つ日本人はわずか12人！

21歳という若さでイタリアの大会で日本人初の2位に輝いた米盛さんは、感覚だけを頼りに1000種類以上の食材を操りジェラートの味を決めるのだそう。世界2位になった沖縄県産のビーツを使った“神ジェラート”とは？スタジオでは「月桃」と「枝豆」のジェラートをヒロミと孝太郎が体験！

■6個のギネス世界記録を持つ“フリースタイルバスケの神”に遭遇

「80歳くらいの方」「いつも同じ公園にいる」「シュートで誰も勝てない」「何百連勝している」「沖縄のマイケル・ジョーダン」などなど…気になる情報を聞きつけたスタッフは、“神”がよく現れるというバスケットコートへ！「プロにも勝った」など有力情報を得るも、猛暑のためか何日待っても姿を現さない…果たして“バスケの神”に会うことはできるのか？

“沖縄のマイケル・ジョーダン”を探している最中には、別の“バスケの神”に偶然遭遇。ギネス世界記録を現在6個持っているという“フリースタイルバスケの神”JJさん！「シルク・ドゥ・ソレイユ」も認めたという異次元のパフォーマンスを披露！

他にも指笛王国の国王と呼ばれる人物や、伊江島の“相撲の神様”など、沖縄ならではの“神様”が続々登場！

