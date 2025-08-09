Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ原康介（２０）が、今度は得点を白星につなげる。札幌はアウェー・長崎戦（９日）を控えた８日、宮の沢で非公開練習。２試合連続で左ウィングバックでの先発が濃厚な原は、４月にホームで対戦した際、１―２の後半４８分に得点を挙げ、引き分けに持ち込んだ。勝ち点５差でプレーオフ圏の６位にいる相手との再戦へ「昇格争いに食い込むためには勝ち点３が必要。今回はチームが勝てるように貢献できたら」。前回の勝ち点１を、勝ち点３へと変える強い決意を込めた。

プロ２年目の今季、８日時点でリーグ戦１２試合出場で２得点と、昨季と同じ数字に到達。昨年は１試合のみだったスタメンは既に３戦に増え、２勝１分けと負けはない。岩政大樹監督（４３）も「練習より試合で良さを出せる選手」と強心臓ぶりを評価するように存在感は示している。「きちんと結果を出せるように、もっともっと自分自身成長していかないと」と更なる飛躍を図っていく。

１―０で勝利した２日鳥栖戦の翌３日、２０歳の誕生日を迎えた。ＭＦ田中克幸（２３）らからイタリアンで祝われ、英気を養って迎える２０歳初戦。「すごい大事な試合」と位置付ける一戦へ、すべき役割を明確に思い描いた。「鳥栖戦では守備で０点に抑えられたのは大きかった。今回は攻撃でも違いを見せていきたい」。持ち味のドリブルで好機を演出し、勝利に直結するゴールを呼び込む―。定位置を確固たるものとするためにも、２連勝だけを視野に入れ、原が左サイドを席巻しにいく。

（砂田 秀人）