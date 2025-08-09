元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの笹崎里菜アナが８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に生出演。共演者からいじり倒された。

冒頭からアシスタントのミッツ・マングローブは「ミセス中丸」と昨年１月に結婚した元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」中丸雄一の名前を出され番組がスタート。続けて「ミセス感もだいぶ落ち着いてよかったですね」と振られると「はい。独り立ちして頑張りたいと思います」と答えたあとに「何かやだ、やだ、やだ、違う、違う、違う！そういう意味じゃなくて、あの、ちゃんと一人で仕事をしたいので…」と両手を振って大慌て。昨年８月、中丸に不倫騒動が発覚しただけに、ミッツが「私は１人で生計を立てていきたい、１人で暮らしたい、私は家を出る」とたたみかけるのに「違うんです」と必死に抵抗し「お手柔らかにお願いします」と頭を下げた。

“口撃”が止まるわけもなく、アナウンサー時代よりも服装が明るくなったことに関連して、ミッツから「色々達観していかざるをえないフェーズがあったんで、いいお顔になってるなって」と言われると「吹っ切れたっていうのは、そうかもしれないですね。考えてもしょうがないから、もう、どうでもいいや」ってと笑顔を浮かべた。話題が変わってもあの手この手で突っ込まれ続け、さすがに「今日すごく突っ込まれるなぁ。怒られそうだな」と話した。

自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設した話題では、番組スタッフから企画として「夫婦でマリオカート ワールドやってみた！」を提案された。共演は「今のところ、全く考えてないです」ときっぱり否定。夫婦の決めごとだというが、金曜コメンテーターの中尾ミエが「ＹｏｕＴｕｂｅならいいじゃない？」と推したが、かたくなに同意はしなかった。

共演者とはあまり連絡先を交換することがなかったと言いつつ、中丸との出会いが番組だったことを突っ込まれ「おっふ…あ〜、難しいな生放送」と天を仰ぐ場面もあった。それでも最後まで笑顔を絶やさず、「自立します、私も。はい」と再び不用意な発言で突っ込まれたところで番組が終了。放送後に更新された番組公式インスタグラムでも「本日のゲストは笹崎里菜さん！冒頭から意味深発言！？をしてしまい大慌て」といじられていた。