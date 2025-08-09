来年２月６日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪まで半年を切った。スピードスケート女子のエース・高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がこのほど、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。２２年北京五輪は５種目に挑み１０００メートル金を含むメダル４個を獲得したが、出場すれば４度目となるミラノは世界記録を持つ１５００メートルに照準を合わせる。得意種目での悲願の頂点への決意を語った。（取材・構成＝林 直史）

※ ※ ※ ※ ※

高木にとって、３１歳で迎えるミラノ五輪は“集大成”の舞台だろう。本人は言葉にはしていないが、これまでの取材や今回のインタビューを通じ、そう感じてきた。ミラノを目指すと決めたのはやり残したことへの思いから。日本女子最多の７個のメダルを手にしてきた五輪で、届いていないのが１５００メートルの金だ。

平昌はＷ杯４戦全勝で挑んだが０秒２０及ばず。世界記録を持って臨んだ北京も銀だった。スプリント力と持久力の双方が求められ、日本勢の金がない種目。過去２大会と比べ「誰が勝ってもおかしくないという感覚」と上位は混戦となりつつある。それでも自身を中心とする「チーム・ゴールド」の結成など、自ら動いた４年間の努力が、最後の一押しになるはずだ。（１７〜２４年スピードスケート担当・林 直史）